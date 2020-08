Clijstersovi in Murrayju posebni povabili na OP ZDA

Organizatorji teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku so dvema prejšnjima zmagovalcema, Belgijki Kim Clijsters in Britancu Andyju Murrayju, podelili posebni povabili oziroma wild card. Grand slam bo kljub pandemiji novega koronavirusa po strogimi pogoji med 31. avgustom in 13. septembrom.