Kyrgios: Možnosti, da bi igral na Roland Garrosu, skoraj nične

Poleg Kyrgiosa so nastop na OP ZDA (31. avgust-13. september) odpovedali tudi branilec naslova v New Yorku Rafael Nadal, Gael Monfils, Fabio Fognini in Stan Wawrinka. Malo verjetno pa je tudi, da bo tam nastopil Grigor Dimitrov. Sezono je že pred časom končal Švicar Roger Federer, Novak Đoković pa po poročanju srbskega Sportkluba še ni sprejel končne odločitve o tem, ali bo nastopil v ZDA.

Kyrgios je šel pri tej odločitvi še dlje in oznanil, da je malo možnosti tudi za njegov nastop na Roland Garrosu konec septembra. "Če bi moral igrati, bi to raje storil v Evropi. Ampak možnosti so majhne. Če sem iskren, so skoraj nične," je v pogovoru za avstralsko televizijsko postajo Channel Nine dejal 25-letnik.

V času premora zaradi pandemije novega koronavirusa je bil Avstralec velik kritik ekshibicijskih turnirjev na Adria Touru, ki ga je organiziral Novak Đoković. Sprl se je tudi s Hrvatom Borno Čorićem in še nekaterimi drugimi igralci, ki po njegovem mnenju položaja v zvezi s covid-19 niso jemali dovolj resno.

Avstralec bo zaradi pandemije virusa sars-cov-2 najbrž ostal v domovini vse do OP Avstralije prihodnje leto.

Pri ženskah je njegova rojakinja in prva igralka sveta Ashleigh Barty prav tako odpovedala nastop na OP ZDA, o odpovedi turnirja pa resno razmišlja tudi druga teniška igralka na lestvici WTA, Romunka Simona Halep.