Spotaknil se je ob Đokovića: Ne morete plesati po mizah in grabiti denar #video

Dear Tennis,



I will not be playing this year at the US Open.



It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgios pic.twitter.com/7EecHNU82l — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) August 1, 2020

Nick Kyrgios je v zadnjem času večkrat javno kritiziral teniške igralce, ki so se v času koronavirusa obnašali neodgovorno. Še najbolj je bil na udaru Novak Đoković, ki je bil eden izmed organizatorjev Adria Toura, kjer se je okužilo kar nekaj igralcev in spremljevalnega osebja. Zelo kritičen pa je bil tudi do Aleksandra Zvereva. Ta je namreč dejal, da bo šel za 14 dni v samoizolacijo, a so ga kmalu po tem videli, kako se zabava.

Foto: Guliver/Getty Images

Kyrgios se je odločil, da ne bo odpotoval v New York, kjer naj bi od konca avgusta pa do sredine septembra potekal grand slam. Sam meni, da je ta trenutek najbolj pomembno zdravje in varnost za družbo. "Šport in gospodarstvo lahko obnovimo, izgubljenih življenj pa ne moremo vrniti."

Dejal je, da nima nič proti organizaciji OP ZDA in da je eden tistih, ki delavcem najbolj privošči, da obdržijo svoje službe. "Govorim za ljudi, ki delajo v restavracijah, čistilkah, spremljevalcev. To so ljudje, ki najbolj potrebujejo svoj službe."

"Ne morete plesati po mizah in grabiti denar"

Vse teniške igralce je pozval, da morajo delati v interesu drug drugega, ob tem pa okrcal tiste, ki se v zadnjem času niso najbolj držali pravil. Tukaj je imel v mislih predvsem Novaka Đokovića, ki se je tudi sam okužil s koronavuirusom.

"Ne morete plesati na mizah, grabiti denar po Evropi ali poskušati organizirati ekshibicijske turnirje, kjer boste na hitro zaslužili. To je sebično, mislite tudi na druge. O tem se gre pri virusu. Ne zanima me, na katerem mestu ste na lestvici ali koliko denarja imate. Obnašajte se odgovorno."

Tistim igralcem, ki upoštevajo pravila in so bili nesebični, je zaželel srečo. "Igrajte na lastno odgovornost, s tem nimam nobenih težav," jim je sporočil.

Foto: Guliver/Getty Images

Ker mu je mar za ljudi

"Ne bom igral na OP ZDA. Težko mi je, ker ne bom igral na enem največjih športnih igrišč - Arthur Ashe Stadium. A mi je mar za ljudi, za moje Avstralce za stotisoče Američanov, ki so izgubili življenja. Za vse vas. To je moja odločitev, če vam je všeč ali ne. To so moji razlogi," je v svoji video izjavi povedal trenutno 40. igralec sveta.

Kyrgios je bil v teh časih kritičen do nekaterih igralcev. Nazadnje sta se sporekla z Borno Ćorićem, hrvaškim teniškem igralcem, za katerega je dejal, da nima nič v glavi.