Je to razlog, da bi Đoković lahko prišel na OP ZDA?

Rennae Stubbs danes komentira teniške dvoboje, ima pa tudi svoj podkast - The Racquet Magazine, kjer je namignila, da bi Đoković letos lahko zaigral na OP ZDA.

Novak je naročil žogice

Kar nekaj teniških igralk in igralcev je imelo pomisleke, da bi igrali v ZDA, glede na to, da je tam stanje glede koronavirusa slabo. Trenutno se v zadnjih dneh v New Yorku stanje nekoliko izboljšuje, prav tako so organizatorji OP ZDA sprejeli kar nekaj ukrepov za varnost igralcev. Prav tako bi redno opravljali teste.

Po besedah Rennae Stubbs je marsikateri ljubitelj tenisa zastrigel z ušesi. "Novak je naročil teniške žogice, s katerimi se bo igralo na OP ZDA. Kot kaže, bi to lahko pomenilo, da bo prišel na turnir. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih nekaj tednih. V New Yorku so vesti glede koronavirusa v zadnjem času fantastične."

Foto: Gulliver/Getty Images

Za Nadala kaže slabo, bodo pa tam nekateri drugi

Če so glede srbskega teniškega zvezdnika novice spodbudne, pa to ne velja za Rafaela Nadala. Ta v zadnjem času trenira samo na pesku. "To ni dober znak, ampak Serena (Williams op. p.) prihaja, prav tako Bianca Andreescu in Naomi Osaka. Navdušena sem. Mislim, da bomo imeli glede na trenutno stanje dobre igralce, je še povedala Stubbs.

Za zdaj je v načrtu, da bi se OP ZDA igral od 31. avgusta do 13. septembra. Zadnje dogodki niso najbolj optimistični, saj so morali odpovedati turnir v Washingtonu. Ameriška teniška zveza je sporočila, da je pripravljena sprejeti vse ukrepe, dokler bo to varno za igralce in vse ostale, ki bodo sodelovali na turnirju.

Foto: Gulliver/Getty Images

Znano je, da se Rafa veliko bolje znajde na rdečem pesku, medtem ko se je Novak bolj domače počuti na trdi podlagi. Oba namreč lovita rekord v zmagah na turnirjih za grand slam, Đoković jih je do zdaj zbral sedemnajst, Nadal pa devetnjast. Trenutno ima rekord Roger Federer (20), ki pa bo moral letošnjo sezono izpustiti. Švicar je moral iti dvakrat na operacijo kolena in računa, da se bo vrnil prihodnje leto na OP Avstralije.