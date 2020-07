Kot vedno: Đoković spet zbuja mešane odzive

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi lopar sveta Novak Đoković, ki je bil zaradi organizacije teniške turneje Adria Tour, ki jo je predčasno zaustavil koronavirus, pred mesecem dni deležen hudih kritik z vseh ravni, je te dni v španski Marbelli, kjer združuje prijetno s koristnim. Treninge in družinsko življenje. A b ritanski tabloid Daily Mail se je že obregnil ob njegovo vedenje, medtem ko ga srbski mediji hvalijo na vse pretege.

Za nekatere je skoraj božanstvo, drugi pa v vsem, česar se loti srbski teniški igralec Novak Đoković, najdejo nekaj negativnega.

Tako so se pri britanskem tabloidu Daily Mail obregnili ob dejstvo, da se Nole po ulicah španske Marbelle, kjer se pripravlja na nadaljevanje sezone, sprehaja brez zaščitne maske, ko pa so te obvezne.

Njegovo vedenje jih je zmotilo celo toliko, da so se vprašali, kaj v tem trenutku počne policija, na štab igralca pa so naslovili vprašanja v zvezi z domnevnim nespoštovanjem ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, ki pa so ostala neodgovorjena.

Na drugi strani pa srbski mediji hvalijo svojega športnega junaka, ki da v državi, kjer je nošenje zaščitnih mask obvezno na plažah, bazenu in notranjih prostorih, spoštuje ukrepe, masko pa naj bi odstranil le v trenutku, ko v bližini ni bilo drugih ljudi, so bili pa tam žal paparaci, ki so posneli obremenjujoče fotografije.

Kazen za nespoštovanje ukrepa nošenja zaščitne maske v španski pokrajini Andaluzija, kamor spada Marbella, sicer znaša 100 evrov, kar je za Đokovića drobiž, saj je med največjimi športnimi zaslužkarji na svetu.

Po podatkih ameriške revije Forbes je Đoković s 44,6 milijona dolarjev zaslužka (32 milijonov od pokroviteljev) na 23. mestu.

Njegov teniški kolega Dušan Lajović, trenutno 23. na ATP lestvici, je pred dnevi na svojem Instagram profilu razkril, s kakšnim razkošnim (najetim) letalom so se na turneji Adria Tour prevažali od Beograda do Zadra.

Kdaj ga čaka naslednji nastop, je težko reči. 17-kratni zmagovalec turnirja za grand slam še ni izključil nastopa na Odprtem prvenstvu ZDA, ki ga bodo konec avgusta izpeljali v New Yorku.

Moti ga namreč obvezna dvotedenska samoizolacija po vrnitvi iz ZDA, kar bi pomenilo, da bi moral izpustiti turnirja v Rimu in Madridu, na dveh ključnih postajah na poti do Roland Garrosa, ki je na sporedu septembra.