Slabe novice iz Kitajske: odpovedi se vrstijo kot po tekočem traku

Teniški igralci so ostali brez turnirjev v Chengduju, Zhuhaiju, Pekingu in Šanghaju, kjer bi moral potekati vsakoletni masters. Foto: Reuters

V teniški sezoni na mednarodni ravni je prišlo do novih odpovedi, saj so organizatorji zaradi novih ukrepov oblasti v boju s covidom-19 na Kitajskem odpovedali vse tam načrtovane turnirje. To sta v sporočilu za javnost zapisali obe krovni teniški zvezi ATP in WTA. Odpovedi na Kitajskem se vrstijo tudi v drugih športih.

Kitajske oblasti so namreč v boju s pandemijo novega koronavirusa uvedle številne nove ukrepe na področju športnih tekmovanj, zaradi česar so odpovedale vse večje mednarodne dogodke na tamkajšnjih tleh.

Koledar moških tekmovanj, ki po Roland Garrosu še ni bil objavljen, tako ostaja brez predvidenih turnirjev v Chengduju, Zhuhaiju, Pekingu in Šanghaju, kjer bi moral potekati vsakoletni masters.

V ženskem sporedu so morali odpovedati več turnirjev in sicer v Pekingu, Wuhanu, od koder se je v svet ob koncu lanskega leta razširil novi koronavirus, Nanchangu, Zhengzouju, Zhuhaiju, Guangzhouju in zaključni turnir osmerice v Shenzhenu.

Palermo prva ženska postaja?

Ženski del mednarodnega sporeda se bo začel v Palermu od 3. avgusta naprej, moško nadaljevanje sezone pa je bilo po odpovedi turnirja v Washingtonu prestavljeno v New York, kjer bodo organizirali prestavljeni masters iz Cincinnatija med 20. in 28. avgustom.

Oktobrski in novembrski termini so za zdaj odprti, niti ATP niti WTA pa v svojih izjavah nista sporočila, ali bodo turnirje nadomestili.

V ženskem delu sezone so po grand slamu v Parizu, ki bo potekal med 27. septembrom in 11. oktobrom, predvideni turnirji v Tokiu, Seulu, Linzu in Moskvi, a so za zdaj še brez datumov.

Atletika, golf, formula 1?

Potem ko so morali organizatorji v Gatesheadu odpovedati atletski miting diamantne lige, je ista usoda doletela še kitajski Šanghaj in finale tekmovanja, ki bi moral biti prav tako na Kitajskem, poroča francoska agencija AFP. Poleg atletike so morali odpovedati še številna druga tekmovanja, usoda dirke F1 za VN Kitajske pa je še vedno nejasna.

Usoda dirke F1 za VN Kitajske je še vedno nejasna. Foto: Reuters

Na Kitajskem so uvedli nove ukrepe na področju športnih tekmovanj, zaradi česar so odpovedali vse mednarodne dogodke z izjemo nekaterih olimpijskih kvalifikacij.

Na Kitajskem so odpovedali še največji golfski turnir z nagradnim skladom slabih devet milijonov evrov, masters v snookerju, vsa mednarodna teniška tekmovanja serije ATP in WTA, neznana pa je še usoda VN Kitajske v formuli 1, ki je uradno še naprej prestavljena za nedoločen čas.

Brez atletskega turnirja ostaja Šanghaj, kjer bi moral biti miting zlate lige 19. septembra, prav tako pa na Kitajskem ne bo finala tega tekmovanja, predvidenega za 17. oktober. Prizorišče ni bilo znano.

Nič ne bo z atletskim turnirjem v Šanghaju. Foto: Reuters

Že v četrtek so sprva preložili atletski miting v Gatesheadu, nekaj ur kasneje pa so ga zaradi negotovih razmer v zvezi z epidemijo novega koronavirusa v Angliji dokončno odpovedali.

Doslej so odpovedali že sedem mitingov diamantne lige, pred obema kitajskima prizoriščema in Gatesheadom so odpadla tudi tekmovanja v Parizu, Eugenu, Rabatu in Londonu.

Po programu svetovne atletike se bo diamantna liga pričela 14. avgusta v Monte Carlu. Nato bodo na sporedu še tekme v Stockholmu (23. avgust), Bruslju (4. september), Rimu ali Neaplju (17. september) in Dohi (9. oktober). Ali bo organiziran tradicionalni zaključek tekmovanja, še ni znano.

