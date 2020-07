Andy Murray se je že začel pripravljati

Teniški svet je pandemija novega koronavirusa precej prizadela, odpovedana so vsa tekmovanja pod okriljem združenj WTA, ATP in ITF. Načrtovani prvi turnir sezone po koronskem premoru za igralce, ki bi moral potekati med 14. in 21. avgustom v Washingtonu, je prav tako že odpadel.

Medtem pa usoda letos drugega grand slama v sezoni ostaja negotova. Direktorica OP ZDA Stacey Allaster je sicer za časnik New York Times potrdila, da še vedno načrtujejo izvedbo turnirja, kot tudi ženski in moški turnir, ki je bil iz Cincinnatija prestavljen v New York in bo na sporedu v tednu pred OP ZDA med 20. in 28. avgustom.

Murray je v pogovoru za britanski BBC povedal, da se je slej ko prej treba začeti psihično pripravljati na turnir in se obnašati, kot da bo na sporedu. Organizatorji morajo sicer v prihodnjih desetih dneh potrditi, ali se bo turnir lahko začel ali ne.

Za zdaj je še precej negotovosti okoli tega, ali bo treba igralkam in igralcem ob prihodu v New York v karanteno ali ne, pa tudi glede tega, ali bo karantena zanje obvezna, ko bodo zapustili ZDA in leteli v Evropo, da se pripravijo na odprto prvenstvo Francije.

Foto: Reuters

Združene države Amerike imajo najvišje število prijavljenih okužb z novim koronavirusom med vsemi državami sveta.

"Še pred štirimi ali petimi tedni smo bili glede izvedbe US Opna precej skeptični. A pride trenutek, ko se moraš začeti psihično pripravljati na nastop in načrtovati vsak naslednji korak do turnirja," je za BBC povedal nekdanji prvi igralec sveta.

"Če turnirja ne bi bilo na koledarju, bi bil urnik mojih treningov, moje rehabilitacije precej drugačen. Psihično sem se zdaj začel pripravljati na to, da bo turnir potekal po začrtanem sporedu," je še dejal Murray, za katerim sta dve operaciji kolka, a si še želi igrati tenis na najvišji ravni, saj, kot pravi, še ni izgubil motiva in želje po igranju na turnirjih velike četverice.

Tudi zato si želi nastopiti na OP ZDA. "Kot največjo oviro za vse igralce ta čas vidim potovanje tja in potem nazaj v Evropo, zato bomo najbrž zelo previdni okrog tega. Upam, da bo organizatorjem uspelo prirediti turnir, a tudi, če US Opna letos ne bo, bomo razumeli. Ne smemo z glavo skozi zid. Vrniti se moramo, ko bo varno za igralce in vse druge udeležence," še meni britanski zvezdnik.