Označil ga je za bedaka, ker je branil Đokovića in druge

Spomnimo, da se je na teniškem turnirju Adria Tour, katerega organizator je bil tudi Novak Đoković, okužilo pet teniških igralcev. Poleg Novaka Đokovića so se okužili še Grigor Dimtirov, Viktor Troicki in Borna Ćorić. Zadnji se je srbskemu teniškemu zvezdniku postavil v bran in kritiziral Nicka Kyrgiosa, ki je eden glavnih kritikov.

Borna Ćorić se požvižga na besede Avstralca. Foto: Reuters

Razumel bi, če bi kdo drug dajal lekcije

"Prebral sem, kaj je napisal, ampak me niti najmanj ne briga, ker želi biti general po bitki. Če bi nekdo drug dajal lekcije, bi morda razumel, ampak Kyrgios … Ni realno. Ampak dobro, to je njegov slog, tako funkcionira, ampak s tem nimam težav, tudi osebno me ne moti," je pred časom za Jutarnji list povedal Borna in se ob tem dotaknil tudi Aleksandra Zvereva, ki so ga kmalu po Adria Touru videli na eni izmed zabav.

"Zverev ni pravilno ravnal, ampak ne vidim smisla, da na takšen način kritiziraš kolege igralce. Jaz tega ne bi naredil, ampak še enkrat, to je Kyrgios."

Nick Kyrgios mu je odgovoril v svojem slogu. Foto: Gulliver/Getty Images

Kyrgios: Ali imaš kamne v glavi?

Čudno bi bilo, če se avstralski teniški igralec ne bi odzval na takšne besede. Ni trajalo dolgo, ko je Kyrgios "udaril" v svojem slogu. Trenutno 40. igralec sveta tudi tokrat ni skoparil z besedami, ki so letele na Ćorića.

"Moralo bi te skrbeti. Ali imaš kamne v glavi? Seveda lahko podpiraš svoje kolege, ampak jaz samo poskušam doseči, da so odgovorni. Oni so teniški igralci, niso nič posebnega. Kot sem tudi mislil, Ćoričev intelekt je enako nič," je na družbena omrežja zapisal Kyrgios.