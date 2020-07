Spor je dvignil veliko prahu: Becker je še večji bedak, kot sem mislil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih tednih se na teniških igriščih ne dogaja prav veliko, se pa veliko več dogaja ob teniških igriščih. Včeraj sta se na družabnih omrežjih hudo sporekla Boris Becker in Nick Kyrgios. Iz zgodbe pa je kot "zmagovalec" prišel 25-letni Avstralec.

Nick Kyrgios se je v zadnjem času veliko oglašal. Najprej je ostro kritiziral turnir Adria Tour, za katerega je bil pobudnik Novak Đoković. Tam se je s koronavirusom okužilo kar nekaj oseb. Nekaj dni zatem je v medijih odmevala novica o nemškem igralcu Aleksandru Zverevu, ki se je zabaval. Mladi Nemec, ki je nastopil na turnirju Adria Tour, je sprva sporočil, da je negativen in da bo upošteval vsa priporočila.

Nick Kyrgios ni ostal dolžan Borisu Beckerju. Foto: Gulliver/Getty Images

"Za božjo voljo, Boris"

Šest dni zatem se je na socialnih omrežjih pojavil posnetek, kako se Zverev zabava. To dejanje je ostro obsodil Nick Kyrgios. Zverevu se je kmalu zatem v bran postavil Boris Becker. In besedni spopad se je začel …

"Ne maram 'špicljev'. Vsak, ki se tako obnaša proti kolegom, ni moj prijatelj! Poglej se v ogledalo in razmisli, ali si boljši od nas," je uvodoma napisal Becker in s tem omenil Kyrgiosa, ki ni dolgo potreboval za odgovor.

"Za božjo voljo, Boris. Z nikomer ne tekmujem in nikogar ne želim 'pokopati'. Gre za globalno pandemijo in če se nekdo obnaša tako idiotsko, kot se Alex, ga bom kritiziral. Povsem enostavno," mu je odgovoril Avstralec.

Boris Becker se je postavil v bran Aleksandru Zverevu. Foto: Reuters

"Vsi živimo v pandemiji, ki se imenuje covid-19. Grozno je, da je ubila toliko ljudi. Moramo zaščititi svojo družino in svoje bližnje ter upoštevati priporočila, ampak še vedno ne maram 'špicljev'."

"Alex Zverev je prekršil pravilo karantene, zato bi se moral sramovati. Za številne ljubitelje tenisa je svetla zvezda na obzorju, vendar še vedno ne maram 'špicljev'. Med igralci je nepisano pravilo. Kar se zgodi na igrišču, tam ostane, vključno v slačilnici. Nihče ne bo govoril o tem," je povedal šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"Becker je še večji bedak, kot sem mislil"

Avstralec, ki je znan kot človek brez dlake na jeziku, mu je na ta zapis kmalu odgovoril, da ta stvar nima nobene povezave, kar se dogaja na igrišču, ampak da gre tukaj za življenje in da ljudje umirajo. Kyrgios je trdno stal za svojim stališčem in se še naprej šalil na račun legendarnega Nemca, ki še danes velja za najmlajšega zmagovalca turnirja v Wimbledonu.

"Špicelj? Da nekdo odgovarja? Čudno razmišljanje prvaka. Skrbi me za ljudi. Ko moja družina in družine po vsem svetu spoštljivo upoštevajo pravila … Becker je še večji bedak, kot sem mislil. Zna udariti volley, ampak to ni njegovo najostrejše orodje v njegovi lopi."

"Zakaj zdaj govoriš o tenisu? To nima nobene zveze s tenisom?" Foto: Reuters

"Ne delaj se, da si moj prijatelj"

Pozneje je Becker nekoliko ublažil svoje stališče in vročo razpravo želel nekoliko umiriti: "Smešen dečko … Kako je pri vas. Upoštevate vse smernice?"

Če je nekdanji trener Novaka Đokovića želel umiriti strasti, za Kyrgiosa ni bilo več vrnitve nazaj in bil je še bolj odkrit do svojega sogovornika in mu odgovoril: "Ha ha, dobro sem, ampak ne delaj se, da si moj prijatelj, ker si se 'usedel'.

Nick, trenutno 40. na svetovni teniški lestvici, je imel na Twitterju ogromno podporo. Namesto da bi Becker raje končal razpravo, je v obupnem poskusu še enkrat poskusil. Tokrat je kritiziral obnašanje Nicka Kyrgiosa na igrišču.

"Res si želim videti, da bi Nick Kyrgios izkoristil svoj potencial in zmagal grand slam. Bil bi neverjeten vzornik mladim …"

"Zakaj zdaj govoriš o tenisu? To nima nobene zveze s tenisom? Kako je s fantom, ki ga zagovarjaš in nam da morda kakšno razlago? Ne spet samo navadno opravičilo," mu je v svojem slogu odgovoril Kyrgios.