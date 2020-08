Bo OP ZDA odpovedal tudi Novak Đoković?

"Nisem toliko predrzen, da bi si mislil, da ker mene ne bo tam, da turnir ni več tako pomemben." Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal ne želi biti predrzen

Rafael Nadal je v svojem sporočilu pojasnil, da se je nastopu odpovedal zaradi prevelikega tveganja koronavirusa. Vemo, da v ZDA slika ni najboljša. Že nekaj časa je znano, da tam ne bo nastopil niti Roger Federer. Ta je sezono končal zaradi poškodbe kolena. Prvič po letu 1999 se bo na OP ZDA zgodilo, da ne bosta igrala Federer in Nadal.

"Vseeno bo velik turnir s pomembno lovoriko. Nisem toliko predrzen, da bi si mislil, da ker mene ne bo tam, da turnir ni več tako pomemben. Res je, da nekaterih velikih imen ne bo tam, ampak kdorkoli bo zmagal turnir, bo lahko ponosen kot na katerikoli drug turnir," je za AP povedal Majorčan.

Z mislimi je pri Roland Garrosu

Po OP ZDA oziroma teniške turneje, se bodo turnirji ATP selili v Evropo. Tam naj bi se odvijal turnir v Rimu in OP Francije, medtem ko so turnir v Madridu odpovedali. OP Francije je turnir, ki je Rafi najbolj pisan na kožo. Roland Garros je osvojila kar 12-krat in tudi letos bo eden izmed glavnih favoritov.

"Verjamem, da se bo (OP Francije op. p.) odvijal. O tem tako razmišljam in se na to tudi pripravljam. Bomo videli, kako se bo vse skupaj odvijalo, ker se je položaj v zadnjih tednih poslabšal. Upam, da bom lahko tam, če bodo razmere to dovoljevale. To imam v načrtu."

Nastop Đokoviča naj bi znan v prihodnjih dneh

Mnogi so bili prepričani, da se bo Novak Đoković udeležil turnirja v New Yorku. Ta naj bi pred časom celo naročil žogice, s katerimi bodo igrali na OP ZDA. Po zadnjih informacijah udeležba Srba v ZDA ni več tako samoumevna. Iz njegovega tabora so sporočili, da bo odločitev padla v prihodnjih dneh.

Novak Djokovic still hasn’t made a decision in regard to his participation at the #USOpen. Decision in the next few days. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) August 5, 2020

Nazadnje odstop napovedala tudi Rusinja

Zadnja ki je odpovedala nastop na OP ZDA je ruska teniška igralka Anastazija Pavljučenkova. Ta je dejala, da se je po dolgem premisleku odločila, da ne bo odpotovala v New York. "Ni bila lahka odločitev, ker do zdaj nisem izpustila še nobenega turnirja za grand slam. Tenis mi pomeni skoraj vse," je v svoji izjavi povedala trenutno 30. igralka sveta