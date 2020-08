Nova odpoved: Tega si res nisem želel, a ...

"Po dolgem premisleku sem se odločil, da letos ne bom igral na OP ZDA. Situacija povsod po svetu je zelo zapletena, število okužb narašča in vse skupaj deluje, kot da nad situacijo nimamo nadzora. Teniški koledar je letos res okrnjen, igrali nismo skoraj štiri mesece, odpovedali so tudi turnir v Madridu. Vse spoštovanje do organizatorjev turnirja v ZDA in vodstva ATP, ki poskušata omogočiti igranje turnirja za vse igralce in navijače po svetu. Te odločitve si res nisem želel, a odločil sem se, da bom tokrat poslušal svoje srce in v teh trenutkih ne bom potoval po svetu," je na Twitterju zapisal Španec.

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.