Teniški masters v Madridu dokončno odpovedan

Prireditelji teniškega mastersa v Madridu so sporočili, da so zavoljo pandemije novega koronavirusa odpovedali letošnji turnir. Po prvotnem programu bi španska prestolnica morala gostiti žensko in moško tekmovanje med 1. in 10. majem, nato pa so ga prestavili na termin med 12. in 20. septembrom.