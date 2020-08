Murrayju posebno povabilo za Cincinnati

Škotski teniški zvezdnik Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta, je prejel posebno povabilo za turnir serije masters v Cincinnati, ki ga je doslej že dvakrat osvojil. Letos bo ob vrnitvi tenisa po koronavirusni pandemiji turnir služil kot ogrevanje za odprto prvenstvo ZDA in bo tako kot US Open potekal v New Yorku od 20. do 28. avgusta.