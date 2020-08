Mlada Italijanka usodna za Hercogovo

Slovenska teniška igralka Polona Hercog je končala nastop na prvem turnirju WTA po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa. Na turnirju v Palermu z nagradnim skladom 202.250 dolarjev je morala Mariborčanka v prvem krogu priznati premoč 19-letni Italijanki Elisabetti Cocciaretto, ki je po uri in 53 minutah slavila s 7:6 (1) in 6:3.

Na turnirju na Sicilijo bosta na glavnem turnirju nastopili še Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Prva se je neposredno uvrstila v prvi krog, druga pa prek treh kvalifikacijskih bojev.

V današnjem dvoboju tretjega kroga kvalifikacij je 19-letna Juvanova po uri in 43 minutah premagala sedem let starejšo Italijanko Martino Trevisan s 7:6 (8) in 6:1. Ljubljančanka je bila v prvem krogu kvalifikacij boljša od Poljakinje Magdalene Frech z 2:6, 6:2 in 6:4, v drugem pa je premagala Romunko Eleno Gabrielo Ruse z 2:6, 6:1 in 6:2.

Palermo, WTA (202.250 dolarjev): 1. krog: Elisabetta Cocciaretto (Ita) : Polona Hercog (Slo) 7:6 (1), 6:3; Laura Siegemund (Nem) : Irina Begu (Rom) 6:3, 6:4; Donna Vekic (Hrv, 6) : Arantxa Rus (Niz) 6:1, 6:2;

Preberite še: