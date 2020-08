Že včeraj so mediji poročali, da se je okužila bolgarska teniška igralka Viktorija Tomova. Njo in njeno ekipo so organizatorji dali v nekakšno karanteno in nimajo nobenih stikov z drugimi udeleženci turnirja.

Viktorija Tomova, igralka, ki je v Palermu okužena s koronavirusom. Foto: Gulliver/Getty Images

"Tukaj je turnir organiziran tako, da ko prideš na prizorišče, naredijo test. In dokler test ni negativen, ne smeš zapustiti hotelske sobe. Ne vem, kakšen je bil postopek pri bolgarski igralki. Vse, kar vem, je, da je bila pozitivna in da je morala s svojo ekipo ostati v nekakšni karanteni. Po tistem je nihče več ni videl. Tukaj poteka vse normalno in tudi ni bilo čutiti nobene panike," je uvodoma povedal Robi Cokan, slovenski teniški trener.

Še do včeraj zjutraj jedli v istem prostoru kot drugi gostje hotela

Ko smo ga vprašali, kako organizatorji skrbijo za varnost igralk, so bili njegovi občutki nekoliko mešani. Dobra stvar se mu zdi, da so igralke in trenerji ločeni od gledalcev. Torej, da imajo posebne vhode in z gledalci ne morejo priti v stik.

Nekoliko ga je zmotilo, da so še do včeraj zjutraj jedli v istem prostoru kot drugi gostje hotela. Prav tako se mu ne zdi smiselno, da morajo med tekmo trenerji vseskozi nositi maske. Trenerja obeh igralk sta namreč ločena od gledalcev in svojih varovank, trenerja pa med seboj tudi nimata nobenih stikov.

"Uradno moramo trenerji nositi maske ves čas tekme. Tudi takrat, ko Kaji med tekmo razlagam stvari. Vemo, da se skupaj voziva v avtu, skupaj sva na treningu, skupaj jeva. Seveda, to vse delava brez zaščitnih mask … Nekatere stvari so nesmiselne. Zdi se mi, da poskušajo navzven dajati vtis, da se trudijo in da je za varnost res poskrbljeno."

Njuna komunikacija na turnirju v Palermu je otežena, ker mora Robi Cokan ves čas dvoboja nositi masko. Foto: Ana Kovač

Pod masko mu ni lahko in pričakuje spremembe pravil

Kaja je včeraj zvečer odigrala svoj prvi kvalifikacijski dvoboj. Ta je trajal nekaj več kot dve uri in za Cokana je bilo vse prej kot prijetno, ko je moral ves čas nositi masko.

"Tukaj je zelo vroče in ni lahko. Komunikacija je povsem drugačna. Povsem drugače je, če nekoga vidiš v usta, kaj govori, ali pa če tega ne vidiš. Tudi organizatorji turnirja menijo, da to nima pravega smisla, ampak morajo upoštevati navodila WTA. Mislim, da bodo v prihodnjih dneh kakšno pravilo spremenili."

Kaja Juvan v nedeljo igra drugi krog kvalifikacij turnirja v Palermu. Foto: Sportida

Z igro svoje varovanke je zadovoljen

Kaja Juvan je v soboto prvi krog kvalifikacij igrala proti Poljakinji Magdaleni Frech, ki jo je v pozno večernih urah premagala po dveh nizih (2:6, 6:2, 6:4)." Luči se bleščijo, igrišča so mehka, tako da so bili pogoji kar težki. Večino treningov smo tukaj opravili čez dan, ko je žogico hitrejša. Moram reči, da je Kaja zelo dobro igrala, tekma je bila tesna in vesel sem, da je Kaja dobila najbolj pomembne točke in ostala v turnirju," nam je še povedal naš sogovornik.

Juvanovo v nedeljskih večernih urah v drugem krogu kvalifikacij čaka Elena Gabriela Ruse, trenutno 177. igralka sveta, medtem ko 19-letna Ljubljančanka zaseda 121. mesto svetovne lestvice.