Kaja Juvan preskočila tudi tretjo oviro in se uvrstila na turnir v Palermu

Kaja Juvan, ki je bila v kvalifikacijah postavljena kot sedma nosilka, se je v soboto prvem krogu kvalifikacij pomerila s Poljakinjo Magdaleno Frech, trenutno 169. igralko sveta. Dvoboj je po nekaj več kot dveh urah dobila Ljubljančanka, ki je za zmago potrebovala tri nize (2:6, 6:2, 6:4).

Kaja Juvan moves on at the @LadiesOpenPA, she’s through to Q2 with a three-set win over Magdalena Frech. pic.twitter.com/PLxSWWa3wN — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 1, 2020

V nedeljo je bila njena nasprotnica Romunka Elena Gabriela Ruse (177.), tudi z njo je Slovenka opravila v treh nizih, prvega je izgubila z 2:6, naslednja dva pa dobila s 6:1 in 6:2. Za zmago je potrebovala uro in 38 minut.

V zadnjem krogu kvalifikacij, v ponedeljek, je 19-letna Ljubljančanka po uri in 43 minutah premagala še sedem let starejšo in 160 cm visoko domačinko Martino Trevisan. 153. igralko na lestvici WTA je Slovenka odpravila s 7:6 (8) in 6:1.

Kaj pa Hercogova in Zidanškova?

Žreb je določil, da se bo Hercogova v ponedeljek popoldan srečala z 19-letno Italijanko Elisabetto Cocciaretto (157.), ki je dobila povabilo organizatorja, Zidanškovo pa v torek verjetno čaka dvojni spored. V prvem krogu med posameznicami bo igrala s kvalifikantko, med dvojicami pa bo moči združila z Nizozemko Arantxo Rus, poroča STA.

Bolgarka pozitivna, a bodo turnir nadaljevali

Včeraj so organizatorji sporočili, da je bila ena izmed igralk pozitivna na koronavirus. Gre za Bolgarko Viktorijo Tomovo, ki je takoj odpovedala nastop v Palermu. Ponovni test je pri 25-letnici namreč pokazal okužbo z novim koronavirusom, igralka pa se počuti dobro in ne kaže simptomov covid-19, so še dejali.

Viktorija Tomova je bila pozitivna na turnirju v Palermu. Foto: Gulliver/Getty Images

Organizatorji so napovedali, da se bo turnir nadaljeval po predvidenem programu.