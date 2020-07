Kljub mnogim odpovedim se pri nekaterih vrtijo milijoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bi lahko našteli že kar nekaj športov, ki so se vrnili po koronavirusu, medtem ko najboljše teniške igralke in igralci še čakajo na začetek turnirjev. Ti naj bi se začeli avgusta, vendar bo to tudi odvisno od koronavirusa. V rubriki TOP 10 smo izbrali deset teniških igralcev, ki so v letošnji sezoni zaslužili največ.

Že zdaj se postavlja vprašanje, kakšni denarni skladi bodo v prihodnosti. Turnir v Cincinnatiju, ta naj bi se odvijal v sredini avgusta, je moral zelo oklestiti denarni sklad (za 1,8 milijona dolarjev). Letos bo zmagovalec turnirja dobil "le" 285 tisoč dolarjev (243 tisoč evrov). Za primerjavo lahko povemo, da je lani zmagovalec dobil 1.114.225 dolarjev (950 tisoč evrov). Organizatorji OP Francije in OP ZDA še niso sporočili, kakšen bo letošnji denarni sklad.

Foto: Getty Images

Novak Đoković

Na prvem mestu se je znašel Novak Đoković, ki je v letošnji sezoni odigral le tri uradne turnirje. Uvodoma je odigral ATP Cup, ki je bil letos prvič organiziran. Nato je igral še na OP Avstralije, kjer je zmagal. Zadnji turnir v tej sezoni je igral v Dubaju in na njem tudi zmagal. Srbski zvezdnik je s tem zaslužil 3,7 milijona evrov. Junija je igral tudi na turnirju Adria Tour, ki pa se je zaradi okužbe s koronavirusom končal klavrno.

Foto: Reuters

Dominic Thiem

Na drugem mestu po zaslužkih se je znašel Dominic Thiem, ki je na svetovni teniški lestvici uvrščen na tretje mesto. Največji letošnji kos denarne pogače si je prislužil z igranjem v finalu OP Avstralije. Tudi on je na začetku sezone igral na ATP Cup, zadnji uradni turnir je igral v Rio de Janeiru, kjer se je prebil do četrtfinala. Šestindvajsetletni Avstrijec je skupno zaslužil 1,4 milijona evrov. Thiem je do zdaj odigral kar nekaj domačih turnirjev, med drugim tudi Adria Tour, na katerem se ni okužil s koronavirusom.

Foto: Reuters

Rafael Nadal

Rafael Nadal je v letošnji sezoni igral tri turnirje. Še najbolje se je odrezal na turnirju v Acapulcu, kjer je zmagal. V Melbournu na OP Avstralije se je poslovil v četrtfinalu, kjer je bil njegov krvnik Dominic Thiem. Igral je tudi ATP Cup, tam je Španija v finalu igrala proti Srbiji in izgubila. Rafa, ki se je v teh dneh, kot kaže, pripravljal predvsem na peščeni del sezone, je do zdaj na svoj račun pospravil 1,1 milijona evrov.

Foto: Gulliver/Getty Images

Gael Monfils

Na četrtem mestu se je znašel francoski igralec Gael Monfils, ki je v prvem delu sezone odigral pet uradnih turnirjev. Še najbolje se je odrezal v francoskem Montpellieru in nizozemskem Rotterdamu, kjer je obakrat slavil. Na OP Avstralije se je poslovil v osmini finala, v Dubaju, zadnjem turnirju, kjer je igral, pa je turnir končal v polfinalu. Monfils, trenutno deveti igralec sveta, je prvi na tej lestvici, ki je zaslužil manj kot milijon evrov, in sicer 972 tisoč evrov.

Foto: Reuters

Aleksander Zverev

Eden od grešnikov v času koronavirusa je tudi Aleksander Zverev. Nemec je bil pred časom pod velikim udarom kritik, ko se je na družbenih omrežjih znašel posnetek, kjer se zabava v večji skupini ljudi. Čeprav je pred tem sporočil, da se bo umaknil v karanteno. Mladi 23-letni Nemec je letos igral na treh turnirjih. Najdlje je prišel na OP Avstralije, ko se je prebil do polfinala. Njegov zaslužek do zdaj znaša 831 tisoč evrov.

Foto: Reuters

Roberto Bautista Agut

Na šestem mestu se je Španec Roberto Bautista Agut. Ta je kot večina igralcev igral na ATP Cupu, na OP Avstralije se je prebil do tretjega kroga, v Rotterdamu do drugega kroga, medtem ko se je v Dubaju poslovil že v prvem krogu. Njegov zaslužek je 760 tisoč evrov. Bautista Agut je trenutno zelo aktiven na manjših turnirjih, ki v tem času potekajo po Evropi.

Foto: Reuters

Stefanos Cicipas

Najboljši grški teniški igralec Stefanos Cicipas je bil pred koronavirusom zelo aktiven. Odigral je pet uradnih turnirjev. Še najbolje mu šlo na turnirju v Marseilleu, kjer je zmagal. V Dubaju se je uvrstil v finale. Tam je moral premoč priznati Novaku Đokoviću. Zmagovalec šestih turnirjev serije ATP je v letošnji sezoni zaslužil 684 tisoč evrov in s tem na trenutni lestvici pristal na šestem mestu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer

Kljub poškodbi, s katero se v zadnjih mesecih bori Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, se je med prvih deset na lestvici uvrstil tudi Baselčan. Ta je zaradi poškodbe kolena, zaradi katerega je moral dvakrat na operacijo, odigral le en turnir in končal letošnjo sezono. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je letos igral le na OP Avstralije, kjer se je prebil do polfinala. Federer je s tem na svoj račun pospravil 608 tisoč evrov. Pred časom pa je potrdil, da misli igrati tudi prihodnje leto. Eden izmed njegovih glavnih ciljev so tudi olimpijske igre v Tokiu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Daniil Medvedev

Na devetem mestu lestvice je Daniil Medvedev, ki ta trenutek velja za enega najboljših teniških igralcev na svetu. Ruski teniški igralec je peti na lestvici ATP in je z letošnjimi turnirji zaslužil toliko kot Roger Federer - 608 tisoč evrov. Za razliko od Švicarja je Medvedev odigral štiri uradne turnirje serija ATP. Najdlje se je prebil v Marseillu, ko je igral v četrtfinalu.

Foto: Reuters

Andrej Rublev

Deseterico največjih zaslužkarjev zaključuje šele 22-letni Andrej Rublev. To je predvsem po zaslugi tega, da je igral na petih turnirjih serije ATP in na dveh tudi zmagal. Lovoriko je dvignil na turnirju v Dohi in Adelaidi. Mladi Rus je na podlagi svojih rezultatov bogatejši za 563 tisoč evrov.