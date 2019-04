Zaradi tega filma so nemški gledalci umirali od smeha

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu premierno na slovenskih televizijah ogledali akcijsko kriminalko Načrt za pobeg (Escape Plan), v katerem sta moči združili dve legendi tega žanra - Sylvester Stallone in Arnold Schwarzenegger. Ko je bil film za potrebe nemškega tržišča sinhroniziran v nemščino, pa je prišlo do zanimivega zapleta, ki je dodobra nasmejal gledalce.

Zamisel o filmu, v katerem bi zaigrala Sylvester Stallone in Arnold Schwarzenegger, je začela tleti že sredi osemdesetih let. Veliko scenarijev in idej je bilo predstavljenih, vendar se natrpani urniki obeh zvezdnikov akcijskih filmov tako ali drugače niso nikoli uspeli uskladiti. Konec Schwarzeneggerjevega mandata za guvernerja Kalifornije in njegov nastop v Stallonejevem filmu Plačanci (The Expendables) je legendi spodbudila k ponovnemu razmisleku o filmu, v katerem bi skupaj nastopila v glavnih vlogah.

Nastala je akcijska kriminalka Načrt za pobeg (Escape Plan), ki ima na IMDb odlično oceno 6,7 in ki velja za enega zelo redkih filmov, v katerem Arnold Schwarzenegger spregovori tudi v svojem maternem jeziku - nemščini.

Sylvester Stallone in Arnold Schwarzenegger

Nemška različica je nasmejala občinstvo

Pri sinhronizaciji filma v nemščino pa je prišlo do zelo zanimivega in precej zabavnega zapleta. Za nemški trg namreč obema zvezdnikoma glas posoja isti igralec - Thomas Danneberg. In ker so se v snemalnem studiu bali, da bi isti glas za oba igralca povzročal zmedo med gledalci, so se odločili, da bo Schwarzeneggerjev lik sinhroniziral drug igralec. Ta pa je pri sinhronizaciji uporabil avstrijski naglas, kar je močno nasmejalo gledalce, ki so sicer vajeni, da ga v drugih filmih Danneberg sinhronizira v nemščini brez posebnega avstrijskega pridiha.

Vseeno pa se vse skupaj nekaterim gledalcem ni zdelo tako zelo smešno in so od studia zahtevali, da se film ponovno sinhronizira, kar pa je ta zavrnil.

Napovednik:

Akcijski film Načrt za pobeg (Escape Plan) bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri na Planetu.

