Odkrijte Evropo z leti Croatia Airlines!

Če ste od nekdaj sanjali o raziskovanju novih destinacij, je zdaj pravi čas, da svoje načrte uresničite! Ne zamudite priložnosti in obiščite svoje najljubše destinacije po Evropi!

Madrid Foto: Croatia Airlines

Zakaj bi odlašali? Obiščite številne evropske prestolnice po ugodnih cenah. In če si želite novih doživetij, ima Croatia Airlines odlično novico – uvajajo nove neposredne linije iz Zagreba v Madrid, Hamburg, Prago, Bukarešto in Milano! Leti so na voljo od julija 2025, dobra povezljivost pa bo zagotovo olajšala načrtovanje novih potovanj.

Nova mesta, nove priložnost

Foto: Croatia Airlines Madrid je pravi raj za ljubitelje kulture in zgodovine. Uživajte v sprehodu po njegovih slikovitih ulicah, obiščite znameniti muzej Prado in odkrijte staro mestno jedro. Madrid poleg zgodovine ponuja tudi veselo vzdušje s številnimi restavracijami in bari, idealno za tiste, ki želijo doživeti pravo špansko energijo.

Po drugi strani pa je Hamburg nemška metropola, ki navdušuje s svojo moderno arhitekturo. Če ste ljubitelj glasbe, ne zamudite številnih koncertov in festivalov, ki jih to mesto ponuja skozi vse leto.

Foto: Croatia Airlines

Za tiste, ki želijo uživati ​​v evropskem šarmu, je Praga nepogrešljiva destinacija. To mesto, znano po svoji srednjeveški arhitekturi in zgodovinskih znamenitostih, kot je Karlov most, je pravi kraj za uživanje v vzdušju, ki vas popelje nazaj v preteklost, hkrati pa ponuja vse sodobne vsebine za prijetno bivanje.

Praga Foto: Croatia Airlines

Bukarešta bo zagotovo navdušila vse popotnike, ki iščejo nekaj drugačnega. Glavno mesto Romunije ponuja impresivno palačo parlamenta, ki velja za eno največjih upravnih zgradb na svetu, a tudi živahno kulturno sceno in izjemne restavracije, kjer lahko uživate v lokalnih dobrotah.

In seveda, Milano je nepogrešljiva destinacija za ljubitelje mode in dizajna. Poleg tega, da je središče svetovno znanih modnih oblikovalcev, se Milano ponaša z bogato zgodovino, čudovitimi katedralami in slavnimi galerijami ter številnimi vrhunskimi restavracijami, ki bodo zadovoljile tudi najzahtevnejše gurmane.

Milano Foto: Croatia Airlines

Poleg evropskih prestolnic so iz Zagreba na voljo tudi leti v druga hrvaška mesta, kot so Dubrovnik, Pulj, Split in Zadar. Prihranite čas potovanja in ga namenite uživanju s svojimi najdražjimi – neposredni leti iz Zagreba so na voljo večkrat na teden že od 53 evrov v eno smer!

Nova flota za še udobnejši let

Vse polete na teh novih linijah bodo opravljali z najnovejšimi letali Airbus A220, ki ponujajo še več udobja, manj hrupa in boljšo energetsko učinkovitost. Sodobna letala zagotavljajo udobno potovanje, napredna tehnologija pa potnikom omogoča uživanje v še bolj kakovostni izkušnji leta.

To je pravi čas za načrtovanje novih potovanj in raziskovanje mest, ki vas bodo očarala s svojo neverjetno zgodovino, kulturo in sodobnim duhom. S številnimi novimi potmi vaša evropska avantura še nikoli ni bila bližje. Izkoristite priložnost in rezervirajte svoj sedež na letih Croatia Airlines!

Za več informacij o novih linijah in cenah vozovnic obiščite croatiaairlines.com ali prenesite mobilno aplikacijo Croatia Airlines.

Foto: Croatia Airlines