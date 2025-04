Po električnem mrku se nadaljujejo teniški dvoboji v Madridu

Izpadi elektrike, ki so prizadeli Iberski polotok in del Francije, so povzročili težave tudi na teniških igriščih. Zaradi njih so morali prekiniti dvoboje na teniškem turnirju ATP in WTA Madrid Open v španski prestolnici. Dvoboji so se po ponovni vzpostavitvi električnega omrežja danes začeli po predvidenem urniku ob 12. uri.

Po podatkih portugalskega elektro operaterja REN se je izpad zgodil v ponedeljek ob 12.30 po srednjeevropskem času. Zaradi izpada elektrike so na osrednjem igrišču bili prisiljeni prekiniti dvoboj med Bolgarom Grigorjem Dimitrovom in britanskim kvalifikantom Jacobom Fearnleyjem. Dimitrov je prvi niz sicer dobil s 6:4, v drugem pa je vodil s 5:4, pri čemer je njegov tekmec imel servis za obstanek v igri. Dmitrov je danes dokončal delo in Britanca izločil po podaljšani igri s 7:6.

"Zaradi izpada niso delovali elektronski sistemi, tehnologija elektronskega sojenja, in kamere nad igriščem na stadionu Montolo Santana," je na svoji spletni strani zapisal ATP.

Tik pred izpadom elektrike je sicer Američanka Coco Gauff v osmini finala s 6:4 in 6:2 premagala Švicarko Belindo Benčič, medtem ko je bila ruska najstnica Mira Andrejeva s 6:1 in 6:4 boljša od Ukrajinke Julije Starodubceve. V četrtfinale sta se že uvrstili druga in peta nosilka, Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Madison Keys.

Danes bodo po vnovični vzpostavitvi električnega omrežja zaigrali tudi Grk Stefanos Cicipas, ki se bo pomeril z Italijanom Lorenzom Musettijem Peti nosilec Britanec Jack Draper je izločil Mattea Berrettinija, ki je dvoboj v drugem nizu predal, medtem pa si je Čeh Jakub Menšik že priigral četrtfinale, ko je v dveh nizih izločil Kazahstanca Bublika.

Madrid, ATP 1000 (8.055.385 evrov) 3. krog:

Tommy Paul (ZDA/11) - Karen Hačanov (Rus/24) 6:3, 3:6, 6:2;

Frances Tiafoe (ZDA/16) - Alexandre Muller (Fra) 6:3, 6:3;

Alex De Minaur (Avs/6) - Denis Shapovalov (Kan/29) 6:3, 7:6 (3);

Gabriel Diallo (Kan) - Cameron Norrie (VBr) 2:6, 6:4, 6:4;

Grigor Dimitrov (Bol/15) - Jacob Fearnley (VBr) 6:4, 7:6 (3);

Jack Draper (VBr/5) - Matteo Berrettini (Ita/30) 7:6 (2), predaja; Osmina finala:

Jakub Menšik (Češ/22) - Aleksander Bublik (Kaz) 6:3, 6:2; Madrid, WTA 1000 (7.859.600 evrov): Osmina finala:

Iga Swiatek (Pol/2) - Dijana Šnajder (Rus/13) 6:0, 6:7 (3), 6:4;

Madison Keys (ZDA/5) - Donna Vekić (Hrv/19) 6:2, 6:3.

Preberite še: