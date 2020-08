Đoković je najprej poklical mamo

Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, je svoj prvi teniški turnir igral pri osmih letih. Priznal je, da ni mogel zadrževati solz ob zmagi, prav tako tudi ne, ko je izgubil. Še kako dobro se spominja, ko je izgubil proti Viktorju Troickemu.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Kot otrok sem veliko jokal"

V pogovoru s kanadskim igralcem Vaskom Pospisilom je priznal, da se v otroških letih ni najbolje sprijaznil s porazi. "Spominjam se svojega prvega turnirja. Bil je prvi uradni turnir in bil sem star osem let. Prvi dvoboj sem dobil po podaljšani igri - 10-8. Bil sem vesel in evforičen. Tam je bila tudi mama, ki me je objela in v nekem trenutku sem začel jokati," se spominja srbski teniški zvezdnik.

Prav dobro se spominja naslednjega dvoboja. Njegov nasprotnik je bil Viktor Troicki, s katerim sta še danes dobra prijatelja. "Naslednji dan sem izgubil proti Viktorju in sem spet jokal. Kot otrok sem veliko jokal." Novak Đoković v objemu svoje mame Foto: Gulliver/Getty Images

Mama je poleg v dobrem in slabem

Beograjčan je v svoji karieri dobil nešteto turnirjev, tudi tistih največjih. Lahko se pohvali tudi s 17 lovorikami s turnirjev za grand slam. Zadnji turnir za grand slam je dobil letos na OP Avstralije, ki je bil do zdaj edini turnir velike četverice.

Ko ga je Pospisil vprašal, katera je prva oseba, ki jo je poklical po veliki zmagi, Nole ni dolgo razmišljal in je ustrelil kot iz topa. "Zagotovo je to mama. Moja mama je zraven v dobrem in slabem. Z njo lahko delim trenutke radosti."

Novak Đoković in Rafael Nadal po finalu OP Avstralije leta 2012. Foto: YouTube

V svoji karieri je odigral že mnogo napornih dvobojev. Zanj je bil najbolj naporen finale OP Avstralije iz leta 2012. Tistega leta je imel že zelo naporen dvoboj v polfinalu, ko je igral proti Andyju Murrayju. Epski finale ga je nato čakal proti Rafaelu Nadalu, s katerim sta igrala skoraj šest ur. Tisti dvoboj je na koncu dobil Đoković, igralca pa po dvoboju nista mogla stati na nogah. Med prireditvijo sta se oba usedla na stole.

Novak Đoković bo, kot kaže, igral na letošnjem OP ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

Za zdaj kaže, da bo igral na OP ZDA

Rafael Nadal, lanski zmagovalec OP ZDA, je v torek sporočil, da letos ne bo potoval v New York in ne bo igral na OP ZDA. Odpovedalo je še nekaj drugih igralk in igralcev, za Đokovića pa kaže, da bo vendarle igral na prestižnem turnirju. Pred časom smo lahko v medijih zasledili, da je Novak prosil za žogice, s katerimi bodo igrali na OP ZDA.