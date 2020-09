Na koga se je po 25. zaporedni zmagi spomnil Đoković? #video

Foto: Gulliver/Getty Images

Brez dvoma je bil v tem dvoboju favorit Novak Đoković in je to vlogo tudi opravičil. Edmund je proti Beograjčanu enkrat že našel pot do zmage. To mu je uspelo na turnirju v Madridu, ko sta igrala na pesku. Tokrat je Britanec Đokoviću uspel vzeti prvi niz, kar je nakazovalo na napet dvoboj. V nadaljevanju dvoboja je stvari v roke vzel prvi igralec sveta, ki je naslednje tri nize dobil brez večjih težav. To je bila za Beograjčana že 25. zaporedna zmaga in v tej sezoni še ne pozna poraza na uradnih turnirjih.

Spomnil se je na svojo hčerko

Following his win today, Novak Djokovic wished his 3-year-old daughter a Happy Birthday 🥰 🎂@Djokernole I #USOpen pic.twitter.com/Q3NyOnvPs2 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020

Đoković se je po zmagi spomnil na svojo hčerko Taro, ki je v sredo praznovala 3. rojstni dan. Dejal je, da mu je predvsem ona daje veliko energije. "Rad te imam draga moja," je v mikrofon povedal Nole, ki ga v tretjem krogu čaka Jan-Lennard Struff, 29. igralec sveta iz Nemčije.

Stefanos Cicipas je na osrednjem igrišču igral proti 23-letnemu Maximu Cressyju in ga premagal po treh nizih 7:6 (2), 6:3, 6:4. Aleksander Zverev je igral proti zvezdniku mlade generacije Brandonu Nakašimi in ga premagal po štirih nizih 7:5, 6:7 (8), 6:3, 6:1.