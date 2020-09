Juvanova nemočna proti 14. nosilki, Naomi Osaka z novo zmago in novo masko

Edina slovenska teniška igralka med posameznicami Kaja Juvan je v drugem krogu OP ZDA v New Yorku izgubila proti 14. nosilki Estonki Anett Kontaveit. Štiriindvajsetletnica, sicer 21. igralka lestvice WTA, je bila po uri in 14 minutah igre boljša s 6:4 in 6:1. Brez težav se je v tretji krog prebila tudi Naomi Osaka, ki je na igrišče prišla z novo masko in novim sporočilom.

OP ZDA, ženske, 1. krog:



Kaja Juvan (Slo) : Anett Kontaveit (Est, 14) 4:6, 1:6



OP ZDA, ženske dvojice, 1/16 finala:



Olaru/Sorribes Tormo (Rom/Špa) : Hradecka/Klepač (Češ/Slo) 3:6, 2:6

Kaja Juvan je enkrat v svoji karieri že igrala v drugem krogu turnirja za grand slam. To ji je uspelo lani v Wimbledonu, ko je igrala proti Sereni Williams in Američanki vzela celo en niz.

Tudi v današnjem dvoboju se je pomerila z zelo kakovostno igralko. To je trenutno 21. igralka sveta in 14. nosilka turnirja Anett Kontaveit. Estonka se je enkrat na OP ZDA že uvrstila v osmino finala (2015), lani pa se je prebila do tretjega kroga. Devetnajstletna Ljubljančanka je že v drugi igri izgubila svoj servis, v peti igri pa ji je še uspelo odvzeti servis tekmici. Tekmici sta imeli v nadaljevanju precej težav z lastnim začetnim udarcem, break več pa je uspel Estonki, ki je prvi niz po 45 minutah dobila s 6:4.

V drugem nizu je Estonka po hitrem postopku povedla s 4:0, Juvanova je sicer nato na servis nasprotnice dobila igro, a ji več kot to ni uspelo.

Juvanova je v prvem krogu premagala Američanko Usue Maitane Arconado in se v prvem nastopu na OP ZDA uvrstila v drugi krog. S tem bo prejela tudi ček za 85 tisoč evrov.

Foto: Gulliver/Getty Images

Naomi Osaka z novo masko in novo zmago

Na igrišče je z novo masko (na njej je pisalo ime Elijah McClain, op. p.) prišla tudi Naomi Osaka, zmagovalka OP ZDA iz leta 2018. Njena nasprotnica je bila Italijanka Camila Giorgi, premagala pa jo je po dveh nizih. Dvoboj se je končal z izidom 6:1, 6:2, za zmago pa je potrebovala eno uro in 11 minut.

Petra Kvitova, šesta nosilka turnirja, je slavila proti Ukrajinki Kateryni Kozlovi.

Na delu je bila tudi Andreja Klepač, ki igra v ženskih dvojicah. S partnerico Čehinjo Lucie Hradecko sta se uvrstili v drugi krog turnirja dvojic. V prvem nastopu v New Yorku sta zanesljivo, s 6:3 in 6:2, premagali Romunko Raluca-Ioano Olaru in Španko Saro Sorribes Tormo. Omenjeni dvojici sta v medsebojnih obračunih igrali prvič, Slovenka in Čehinja pa sta unovčili izkušnje in boljšo uigranost ter v dvoboju dosegli tri odvzeme servisa, enega v prvem in dva v drugem nizu.