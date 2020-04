Prvič po več kot 70 letih brez Wimbledona, brez turnirjev vsaj do sredine julija

Organizatorji teniškega turnirja v Wimbledonu, običajno tretjega turnirja za veliki slam v sezoni, so danes zaradi pandemije koronavirusa prvič po letu 1945 odpovedali turnir, so sporočili iz All England Cluba. Že 134. izvedba turnirja ima nadomestni termin – od 28. junija do 11. julija 2021. Teniški združenji ATP in WTA sta prav tako danes objavili, da tenisa na profesionalni ravni ne bo vsaj do 13. julija.

"Te odločitve nismo sprejeli zlahka. Vse od januarja, ko se je pojavil novi koronavirus, smo sledili smernicam britanske vlade. Odločitev smo v prvi vrsti sprejeli z mislijo na javno zdravje in dobrobit vseh, ki stopijo skupaj in ustvarijo Wimbledon," je dejal predsednik All England Cluba Ian Hewitt.

Hewitt je dodal, da ga osebno še bolj teži dejstvo, da je bil najstarejši turnir med četverico velikih doslej odpovedan le zaradi svetovnih vojn. Že 134. izvedba turnirja ima nadomestni termin - od 28. junija do 11. julija 2021.

Wimbledon je bil prvič na sporedu leta 1877 in v tem času ni bilo odpovedi z izjemo obeh svetovnih vojn, med letoma 1915 in 1918 ter od 1940 do 1945.

Federer poklapan

Odpoved turnirja bi lahko prizadela predvsem legendarnega Rogerja Federerja, ki si želi obogatiti svojih 20 zmag na grand slamih, med katerimi ima rekordnih osem prav v Wimbledonu. V zadnjem finalu je Švicar, ki bo avgusta dopolnil 39 let, po petih nizih in podaljšani igri izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću. Ta čas okreva po operaciji kolena, na tour se je želel vrniti za sezono na travi. "Poklapan sem," je ob odpovedi turnirja tvitnil Federer.

Federer se je želel vrniti prav v Wimbledonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Wimbledon bi sicer moral biti od 29. junija do 12. julija na travnati podlagi na obrobju Londona. Prav podlaga je eden ključnih razlogov, zakaj se organizatorji niso odločili zgolj za preložitev turnirja na kasnejši termin, kot so to naredili prireditelji Rolanda Garrosa.

Organizatorji pariškega peščenega velikega slama so namreč letošnji turnir že preložili na september. Tradicionalno je odprto prvenstvo Francije drugi teniški turnir za veliki slam sezone. Letos bi se glavni del peščenega grand slama moral v Parizu odviti od 24. maja do 7. junija.

Pariški organizatorji so turnir zaradi pandemije covida-19 uradno že prestavili v čas med 20. septembrom in 4. oktobrom. Ta termin pa hodi navzkriž s preostalimi turnirji, ki so bili na koledarju v omenjenih dveh tednih sezone.

Celotna sezona na travi je odpadla. Foto: Getty Images

Brez turnirjev vsaj do sredine julija

Že pred tem so krovna teniška združenja, ATP, WTA in ITF, sporočila, da se teniška sezona ne bo nadaljevala pred 7. junijem. Danes pa so združenja v sporočilu za javnost obvestila, da profesionalnih turnirjev ne bo vsaj do 13. julija, s čimer je odpadla celotna sezona na travi.

Na odpoved Wimbledona so se danes že odzvali tudi organizatorji odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ki za zdaj še načrtujejo, da se bo tradicionalno zadnji grand slam sezone odvil po načrtih - od 31. avgusta do 13. septembra. Zmagovalci US Opna bodo letos tako znani le teden dni pred začetkom OP Francije.

Preberite še: