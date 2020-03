Wimbledona letos ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju tiskovne agencije Reuters bodo organizatorji teniškega grand slama v Wimbledonu ta teden sporočili, da bo letošnji turnir odpadel. To je novinarjem prišepnil podpredsednik nemške teniške zveze Dirk Hordoff.

Nemec je izjavo ponovil za televizijo Sky Sports ter dodal, da je odločitev že sprejeta, uradna pa naj bi postala to sredo, ko bodo organizatorji znova sedli za mizo.

Turnir v All England Clubu bi moral potekati med 29. junijem in 12. julijem. Če bo odpadel, bo to prvič 1945.

Organizatorji Wimbledona so pred tem že sporočili, da turnirja pred praznimi tribunami ne nameravajo izvesti.

Za razliko od odprtega prvenstva Francije, ki je bil iz maja oziroma začetka junija prestavljen na september, so prireditelji v Londonu veliko bolj odvisni od vremena oziroma priprave igralne površine, zato preložitev zanje ni rešitev.