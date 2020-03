Že konec marca je na sporedu turnir serije masters v Miamiju. A kot do zdaj poročajo, priprave potekajo po ustaljenih načrtih. Že takoj po odpovedi Indian Wellsa so se pojavila ugibanja, kaj bo s turnirjem v Miamiju, Monte Carlu in Rimu.

Po trenutnih podatkih, vsaj do zdaj, naj do odpovedi ne bi prišlo. "Turnir serije masters v Miamiju se bo igral tako, kot je načrtovano. Od 25. marca do 5. aprila. "Varnost je prva prioriteta, zato smo v stikih z zdravstvenimi organizacijami na lokalni, državni in zvezni ravni. Sodelujemo tudi z ATP in WTA, da bi lahko zagotovili varno okolje za navijače, igralce in drugo osebje," so zapisali na uradnem Twitter profilu turnirja v Miamiju.

Statement from the Miami Open. pic.twitter.com/kj6aDOmMwV — Miami Open (@MiamiOpen) March 9, 2020

OP Francije Foto: Gulliver/Getty Images

V aprilu je od velikih turnirjev na sporedu turnir v Monte Carlu, v začetku maja je turnir v Madridu, nato v Rimu, konec maja pa je na sporedu drugi turnir za grand slam OP Francije.

Zadnji konec tedna so organizatorji OP Francije vztrajali, da v tem trenutku nimajo načrtov za odlog ali odpoved turnirja. A to je bilo, še preden so v Franciji sprejeli ukrep, da prepovedujejo dogodke, kjer bi lahko bilo več kot tisoč ljudi. Ministra za zdravje naj bi celo prosili, da bi OP Francije uvrstili med izjeme, saj je turnir zelo pomemben za celotno Francijo.

V Italiji so do 3. marca prekinili vse športne prireditve. Foto: Gulliver/Getty Images

V Italiji do 3. aprila prekinjeni vsi športni dogodki

Veliko bolj je pod vprašajem turnir serije masters v Rimu, saj so italijanske oblasti v ponedeljek zvečer sprejele previdnostni ukrep in karanteno razširile po celotni državi. Eden izmed ukrepov je tudi to, da so do nadaljnjega prekinjeni vsi športni dogodki, zamrznjena je tudi italijanska nogometna liga Serie A.

Wimbledon za zdaj še ni ogrožen. Foto: Gulliver/Getty Images

Od zdaj naprej morajo pobiralci žogic nositi rokavice. Foto: Gulliver/Getty Images

Junija se začne sezona na travi, 29. junija pa je na sporedu tudi znameniti Wimbledon, ki je znan kot najbolj prestižni teniški turnir. Wimbledon in vsi turnirji na travi, ki potekajo v Veliki Britaniji, naj bi se odvijali normalno. V ponedeljek so sestankovale britanske oblasti in glede na trenutne razmere ne bodo sprejeli še nobenih ukrepov, kar se tiče športnih prireditev.

"Glede na trenutne razmere in nasvete vladnih zdravniških strokovnjakov ni razloga, da bi športne dogodke zaprli ali preklicali. Ostali bom v stiku s športnimi vodstvenimi organi in s televizijskimi mrežami, da bodo ti dobivali najnovejše smernice zdravstvenih organov."

Organizatorji Wimbledona so že sporočili, da bodo v primeru odpovedi turnirja vrnili denar za že kupljene vstopnice.

Prosijo igralce, da ne podarjajo svoje opreme

Organizaciji ATP in WTA so v petek že dali skupno izjavo o ukrepih na teniških igriščih, s katerimi bi zmanjšali možnosti širjenja koronavirusa.

Obe organizaciji sta zapisali, da bodo pobiralci žogic, ti so večinoma otroci, nosili rokavice in med dvoboji ne bodo imeli stikov z brisačami, pijačo in hrano igralcev. Med drugim so igralce prosili, da po končanih dvobojih ne podarjajo že uporabljenih brisač, trakov za glavo, majic …, kar je v največji navadi.