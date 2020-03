Prestavili so že OI, nerazumni Britanci pa še kar vztrajajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnji teniški Wimbledon naj bi potekal od 29. junija do 7. julija, vendar je koronavirus v športnem svetu naredil pravo zmedo, kar se tiče športnih dogodkov. V tenisu so odgovorni odpovedali sezono vse do 8. junija, kar pomeni, da je cela sezona na pesku padla v vodo. Marsikdo si ne želi, da bi šla po isti poti tudi sezona na travi.

Foto: Getty Images

Vodilni turnirja Wimbledona o prestavitvi turnirja ne želijo nič slišati

V športnem koledarju je prišlo že do kar nekaj velikih preobratov. Odprto prvenstvo Francije, največji turnir na pesku, naj bi se prvotno začel 24. maja, zdaj pa so ga prestavili na 20. september (datum še ni uradno potrjen op. p.). V torek so z Japonske sporočili, da bodo olimpijske igre, največji športni dogodek, prestavili na leti 2021.

Štirinajst dni zamika jim ne pomeni nič

Ta odpoved pomeni, da je v tem času pokazal prazen termin, saj naj bi olimpijski teniški turnir potekal od 25. julija do 2. avgusta. Prišlo je do predlogov, da bi turnir na sveti travi prestavili na olimpijski termin, a vodilne ljudi Wimbledona to ne zanima.

Viri iz All England Cluba pravijo, da naj bi nekateri predlagali, da bi bilo zaradi velike negotovosti smiselno turnir prestaviti. Odgovorni so prepričani, da preložitev turnirja za 14 dni ne bil igralo večje vloge. Za zdaj vztrajajo pri prvotnem datumu, čeprav športne dogodke odpovedujejo kot po tekočem traku.

Foto: Gulliver/Getty Images

Doković ter Nadal in Federer so se znašli na nasprotnih bregovih

Po nekaterih virih istega mnenja tudi najboljši teniški igralci sveta. Novak Đoković, ki je predsednik sveta igralcev ATP, naj bi se bolj za zavzemal za bolj odločno prekinitev sezone.

Rafael Nadal in Roger Federer, ki bo moral za svoj teniški projekt Laver Cup zaradi prestavitve OP Francije najti nov termin, se bolj nagibata k temu, da se nekoliko še počaka z odločitvijo. Zdi se, da bo minilo še kar nekaj tednov, predno bodo sprejeli končno odločitev, kaj se bo dogajalo s turnirji na travi.

Verjetno bo več znanega konec aprila, ko se začnejo priprave za Queen's Club, takrat se začnejo tudi prve priprave za Wimbledon, piše Daily Mail.