Najprej se je opravičil in nato nagovoril svoj narod #video

Foto: Gulliver/Getty Images

V soboto se je na družabnih omrežjih oglasil Roger Federer in nagovoril ljudi, dan za tem se je oglasil še Rafael Nadal. Tudi on je v skrb vzbujajočem tonu vse ljudi pozval, naj ostanejo doma. Španija je trenutno ena najbolj ogroženih držav v svetu. Po zadnjih podatkih je v Španiji obolelih nekaj več kot 25 tisoč ljudi, umrlo pa jih je 1381, kar jih uvršča na tretje mesto v Evropi.

V prvi vrsti se je zahvalil zdravnikom, ki tvegajo svoja življenja, da rešujejo življenja drugim. Zahvalil se je tudi policiji in preostalim, ki skrbijo za varnost.

"Kot prvo, bi se rad opravičil, ker se zadnje čase nisem oglasil na družabnih omrežjih. A to so težki časi za vse. Vsi se trudijo narediti vse za svoje domove," je uvodoma povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

"Želel bi poslati sporočilo in se zahvaliti zdravnikom, zdravniškim sestram, zdravstvenim delavcem, ki nas varujejo. Civilni zaščiti, policistom in vojski, zaradi katerih se počutimo varneje. Oni so v prvih obrambnih vrstah in so najbolj ogroženi. Ta trenutek so oni naši heroji. Občudujem jih. Ob tem bi jim rad izkazal spoštovanje in se jim zahvalil. Upam, da bomo čim prej prebrodili te čase."

Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi nekaj dobrega v teh težkih časih

Spomnil se je tudi na družine, ki so zaradi koronavirusa izgubile svoje najbližje, in jim izrekel sožalje. "V tem trenutku je težko karkoli povedati. Lahko rečem samo, moje iskreno sožalje."

Trenutno drugi igralec sveta je bil v svojem nagovoru zaskrbljen, a je v vsem tem našel tudi nekaj pozitivnih stvari. Ob svetovni pandemiji vseeno vidi žarek upanja in poudarja, da k temu lahko prispeva vsak posameznik.

"V težkih časih najdemo tudi pozitivne stvari, saj dokazujemo, da smo lahko enotni. Iz dneva v dan smo bolj povezani. Ostanite doma in s tem naredite nekaj, da se bo ta pandemija končala čim prej," je zaključil Rafa in še sporočil, da se čim prej vidijo.