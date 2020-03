Ogorčeni nad odločitvijo Francozov: Kako prosim?

Organizatorji OP Francije se že dan po razglasitvi novega termina za OP Francije soočajo z morebitnim bojkotom. Francozi so sporočili, da bi se Roland Garros igral septembra (20. september in 4. oktober), že teden dni po OP ZDA. S tem so v teniškem koledarju naredili zmedo.

"Za nas je bilo nepredstavljivo, da bi odpovedali turnir"

Odločitev, ki je bila verjetno sprejeta po posvetovanju ženskega (WTA) in moškega (ATP) teniškega združenja, ne pa s predstavniki drugih turnirjev oziroma ITF. Direktor turnirja, Guy Forget, je dejal, da je pred objavo tega sporočila poklical Rafaela Nadala, 12-kratnega zmagovalca tega turnirja. Ni pa znano, ali so o tem obvestili Ashleigh Barty, lansko zmagovalko turnirja v Parizu.

"Za nas je bilo nepredstavljivo, da bi odpovedali turnir. Edino, kar smo imeli v mislih, je bilo zanimanje za turnir in igralce," je povedal predsednik francoske teniške zveze Bernard Giudicelli.

Kritike so se pojavile potem, ko se je izkazalo, da se ta datum "križa" s tekmovanjem Laver Cup. Avstralska teniška zveza, ki Laver Cup tudi organizira skupaj z Rogerjem Federerjem, meni, da je ta termin padel kot z neba, saj bi se po novem terminu OP Francije začel pet dni pred Laver Cupom, ki bi moral biti letos v Bostonu. Poleg tega se igrajo turnirji, serije ATP, v Metzu, St. Peterburgu, Chengduju, Sofiji in Zhuhaiju.

Bodo nekateri igralci sledili Rogerju Federerju?

Roger Federeju se že nekaj čas izogiba peščenem delu sezone. Lani je Švicar v Parizu igral prvič po letu 2015, prav tako je pod velikim vprašajem nastop Nicka Kyrgiosa v Parizu, ki je velik podpornik turnirja Laver Cup. Nekateri menijo, da bi se lahko zgodil bojkot nekaterih igralcev. V težkem položaju bi se znašel tudi Rafael Nadal, ki je na Laver Cupu ključni igralec Evrope. Dejstvo je, da brez Rafe, 12-kratnega zmagovalca, OP Francije ne bi bil isti.

Oglasila se je tudi ameriška teniška zveza, ki se bo za kakršnekoli spremembe odločila v dogovoru s krovno organizacijo ITF in predstavniki ATP in WTA. "Prepričani smo, da takšnih posegov v koledar ni mogoče narediti z enostranskimi odločitvami," so sporočili v izjavi za javnost.

Poleg tega, da se mnogi ne strinjajo s terminom, je velika težava, da igralci ne bodo imeli veliko časa za privajanje na peščeno podlago. Kot smo že zapisali, bi se OP ZDA končal teden dni pred največjim turnirjem.

Na družabnem omrežju se je oglasilo kar nekaj teniških igralk in igralcev, ki niso najbolj zadovoljni z odločitvijo. Na svojevrsten način se je odzvala Naomi Osaka, nekdanja prva igralka sveta: "Kako prosim???"

Mlada Japonka pa še zdaleč ni edina, ki se je pritožila na novim terminom.

