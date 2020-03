Besede človeka, ki bi v tem času lahko zalegle #video

"Verjamem, da je bolj kot kadarkoli do zdaj, pomembno, da pomagamo drug drugemu." Foto: Gulliver/Getty Images

Pandemija koronavirusa je v zadnjih tednih v svetu povzročila preplah in močno zarezala v običajno življenje ljudi. Zelo zaskrbljen nad nastalim položajem je tudi Roger Federer, saj število okuženih ljudi po svetu narašča iz ure v uro.

"Tudi jaz ostajam doma in že dolgo se nisem rokoval. Zelo pogosto si umivam roke, tako kot je to potrebno," je uvodoma svetu sporočil Federer, ki se je prvič javno oglasil, potem ko se je zaradi poškodbe kolena umaknil s teniških igrišč. Načrtoval je, da bi se lahko vrnil, ko se začne sezona na travi, a le upamo lahko, da se bo stanje do takrat stabiliziralo.

"Verjamem, da je bolj kot kadarkoli do zdaj pomembno, da pomagamo drug drugemu. Še posebej zato, ker želimo pomagati starejšim ljudem. Oni so najbolj rizični in jim lahko pomagamo, če držimo razdaljo več kot dva metra in se ne rokujemo."

"Pomembno je, da resno jemljemo pravila. Zelo resno." Foto: Gulliver/Getty Images

Resno in še enkrat resno

Baselčan je poudaril, da je socialno distanciranje v tem času še kako pomembno in da moramo upoštevati pravila. Zaščita je v tem trenutku v svetu najbolj pomembna.

"Pomembno je, da resno jemljemo pravila. Zelo resno. Sčasoma bi lahko bili vsi v karanteni in ne bi smeli več zapustiti hiše, tako da resnično upam, da bomo vsi stvar vezli skrajno resno."

Švicarske bolnišnice na robu svojih zmogljivosti

Roger Fedrer prihaja iz Švice, kjer je po zadnjih podatkih okuženih 4.800 ljudi, do petka pa je življenje izgubilo 43 ljudi. Čeprav je švicarski zdravstveni sistem eden boljših v svetu, je Alain Berset, švicarski zdravstveni minister dejal, da so njihove bolnišnice na robu svojih zmogljivosti in svetoval ljudem, da naj ostanejo doma. Berset je bil tisti, ki je 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam prosil, da naj pošlje sporočilo v svet.

Roger Federer je moral že zelo kmalu prekiniti letošnjo sezono. Foto: Gulliver/Getty Images

Uradno je izpustil le en turnir

Trenutni četrti igralec sveta, se je zaradi poškodbe kolena, že kmalu umaknil s teniških igrišč. Moral bi izpustiti kar veliko število turnirjev, a zdaj ko je sezone prekinjena do 7. junija in ko je lestvica ATP zamrznjena, je uradno izpustil le en turnir – Dubai Open.