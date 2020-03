Roger Federer je eden prvih, ki je stopil z njimi v stik

Tudi teniški turnirji so v prihodnjih tednih povsem ugasnili. Mark Knowles, eden izmed članov uprave združenja ATP, je v pogovoru dejal, da so Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković igrali veliko vlogo glede odločitve o prekinitvi teniške sezone. Prvi, ki je stopil z njimi v stik, je bil švicarski teniški virtuoz.

Dvanajst članov sveta igralcev, ki ga vodi Novak Đoković, je sodelovalo in dajalo priporočila upravnemu odboru ATP, ki je na koncu tudi odločil, da za šest tednov prekinejo teniško turnejo. Eden izmed glavnih razlogov je bila tudi izjava Svetovne zdravstvene organizacije, ki je koronavirus razglasila za globalno pandemijo, in podlagi tega je bilo za tem sprejetih veliko ukrepov.

Turnir v Indian Wellsu so odpovedali tik pred zdajci. Foto: Gulliver/Getty Images

Bilo je veliko usklajevanj

Mark Knowles, ki je bil od leta 2002 do 2004 član sveta igralcev, letos januarja pa je postal član odbora ATP, je dejal, da so za vse težki časi. "Svet se je v zadnjih dneh resnično spremenil. Ne le za tenis, ampak za ves svet. V tem času je bilo veliko konferenčnih klicev, da smo lahko vse uskladili."

"Smo zelo mednaroden šport in smo sestavljeni iz predstavnikov turnirjev, predstavnikov igralcev, igralcev po vsem svetu … Če smo želeli vse skupaj zbrati in priti do enotne odločitve, je bilo veliko dela. Pregledali smo vse in se resnično potrudili, da smo sprejeli najboljšo odločitev," je za Tennis Channel povedal Knowles in ob tem izpostavil tudi veliko trojico.

Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer so velikokrat prisotni pri pomembnih odločitvah. Foto: Gulliver/Getty Images

"Sreča je, da jih imamo"

Ta meni, da se premalo izpostavlja, da so za ključne odločitve zaslužni tudi Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. "Za nas je velika sreča, da jih imamo. Trije največji igralci vseh časov sodelujejo pri vsaki odločitvi. Roger Federer je šel na operacijo kolena in sporočil, da se umika s teniške turneje, vendar je bil eden prvih, ki je stopil v stik in poskrbel, da se stvari dogajajo, in skladno s tem smo sprejeli odločitev."

O nadaljevanju sezone se bodo odločali sproti

ATP se je je prejšnji teden odločil, da v naslednjih šestih tednih prekine vse turnirje. Za turnirje na pesku, kamor spada tudi OP Francije, se bodo odločali na podlagi situacije v Evropi v tistem trenutku. Glede na trenutno situacijo je zelo malo možnosti, da bodo sploh izpeljali kakšen turnir na pesku. Pod velik vprašaj se postavlja tudi prestižni Wimbledon.