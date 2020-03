Boljšega trenutka Roger Federer ne bi mogel izbrati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniški igralec Roger Federer je pred časom sporočil, da ga do začetka sezone na travi ne bo na teniških igriščih, saj je moral na operacijo kolena. Švicar se je po čistem naključju ravno pravi čas odločil za umik s teniških igrišč.

Mardy Fish, nekdanji teniški igralec, se je na svojem profilu na Twitterju šalil, da je Federer izbral ravno pravi čas za operacijo, potem ko so odpovedali teniški turnir v Indian Wellsu. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov vrnitev na teniška igrišča načrtuje junija. Takrat bi se lahko stanje glede koronavirusa morda že umirilo.

Turnir v Indian Wellsu so morali odpovedati. Foto: Gulliver/Getty Images

V ponedeljek so organizatorji turnirja v Indian Wellsu nekoliko presenetljivo sporočili, da je turnir odpovedan. Gre za enega najprestižnejših turnirjev na turneji, neformalno ga imenujejo kar peti turnir za grand slam. Razlog za odpoved je primer okužbe s koronavirusom na tistem območju.

David Agus, profesor na univerzi v Kaliforniji, je namreč dejal, da za okrožje Riverside obstaja preveliko tveganje, če bi organizirali tako velik športni dogodek. "Vsi skupaj se moram združiti, da skupnost zaščitimo pred koronavirusom," je izjavil Agus.

Pravi čas za operacijo

Odpoved turnirja pomeni, da Roger Federer ne bi mogel izbrati boljšega časa za odpravo poškodbe in odsotnost s teniških igrišč. Eden prvih, ki je to opazil in izrazil svoje mnenje, je Mardy Fish, ki se je leta 2015 športno upokojil. "Roger se je celo pravi čas odločil za operacijo."

Roger even gets his surgery schedule correct. #Fedoracle — Mardy Fish (@MardyFish) March 9, 2020

Baselčan je na lestvici ATP trenutno na četrtem mestu. Foto: Gulliver/Getty Images

V primeru odpovedi turnirjev bi lahko ostal visoko na lestvici

V obdobju od Indian Wellsa do OP Francije bo 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam branli 2.680 točk. Če bi prihodnje turnirje prekinili ali odpovedali, kar v tem trenutki ni nemogoče, bi Federer lahko ostal visoko na svetovni lestvic.

Baselčan je trenutno na četrtem mestu. Naslednji večji turnir je na sporedu 25. marca v Miamiju. Od tam so pred kratkim sporočili, da priprave na turnir potekajo nemoteno, a v ZDA sprejemajo čedalje bolj radikalne ukrepe.