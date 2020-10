Presenečeni Nadal: Kdo je to rekel? Novak?

Španec je v finalu OP Francije Novaka Đokovića po treh nizih "odpihnil" z igrišča. Nadal je z zmago v svojo vitrino postavil 20. lovoriko za grand slam in se s tem izenačil z Rogerjem Federerjem. Rafa je priznal, da v nedeljo tudi sam ni pričakoval tako suverene zmage in da je imel pred finalom kar nekaj dvomov.

Rafael Nadal je Novaka Đokovića premagal po treh nizih - 6:0, 6:2, 7:5. Foto: Guliver/Getty Images

"Seveda sem dvomil. Dvom je del življenja in to vedno govorim. To je dobro, ker to pomeni, da menite, da ste preveč dobri. Za vse je bilo naporno leto in tudi priprava na turnir ni bila optimalna. Vseeno sem kar nekaj časa treniral na pesku, ker nisem igral v ZDA," je uvodoma povedal Majorčan in dodal, da pred dvobojem ni veljal za favorita.

Presenečen nad besedami Đokovića

Novak Đoković je na novinarski konferenci dejal, da je Rafa optimalno odigral uvodna dva niza. Zato so kralja peska vprašali, ali sta bila to res najboljša niza v njegovi karieri.

"Kdo je to rekel? Novak? Seveda, igral sem res na visoki ravni. Dva niza in pol sem igral odlično. Drugega ne morem reči, ker je nemogoče imeti takšen rezultat proti tako dobremu igralcu, če ne igrate vrhunskega tenisa. Bil je zelo dober finale, igral sem na najvišji rani, ko je bilo to potrebno in zato sem ponosen."

"Takšne vremenske razmere ne bi nikoli izbral, ker je hladno in tudi moj občutek ni bil najboljši, ampak vsak dan se motiviram, da dosežem svoje cilje." Foto: Guliver/Getty Images

Vsi so govorili, da mu razmere ne ustrezajo

Mnogi, med njimi tudi Novak Đoković, so poudarjali, da razmere v Parizu nikakor niso ustrezale biku z Majorke, a na koncu se je Nadal tudi v teh razmerah zelo dobro znašel. "Takšne vremenske razmere ne bi nikoli izbral, ker je hladno in tudi moj občutek ni bil najboljši, ampak vsak dan se motiviram, da dosežem svoje cilje," je dejal Rafa, ki še ne ve, ali bo letos sploh še igral kakšen turnir. Tudi za finalni turnir najboljše osmerice v Londonu ne ve, ali bo igral. "Nisem se še odločil in nima smisla govoriti o Londonu, ker se moram v prihodnjih dneh pogovoriti z družino in ekipo."

Federer mu je že zelo kmalu čestital

Kmalu po velikem finalu mu je čestital tudi Roger Federer, dober prijatelj in eden največjih rivalov v njegovi karieri. Do tiskovne konference Rafi še ni uspelo videti vseh čestitk. "Kot vsi že vedo, imava dober odnos. Spoštujeva se na nek način. On je vesel, ko jaz zmagam in jaz sem vesel, ko gre njemu dobro. Veliko mi pomeni, da imava pozitiven odnos, ker sva šla skozi veliko rivalstvo, ki traja že dolgo časa. Enostavno lahko rečem le hvala," je še povedal 13-kratni zmagovalec OP Francije.