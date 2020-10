Đoković bi že zdavnaj končal športno kariero

"Če bi mislil, da je prepozno, bi verjetno že danes končal kariero," je na novinarski konferenci povedal teniški igralec Novak Đoković, potem ko so ga vprašali, ali še vidi možnosti, da v zmagah na turnirjih za grand slam ujame Federerja in Nadala.

Že nekaj časa nas pošiljajo v pokoj

V nedeljo smo v finalu Roland Garrosa videli veliko prevlado Rafaela Nadala, potem ko je v treh nizih premagal Novaka Đokovića. Španec je osvojil še 20. lovoriko za grand slam in se tako izenačil z Rogerjem Federerjem, Novak Đoković ostaja pri 17 zmagah na turnirjih velike četverice. Ko so ga vprašali, ali še vidi možnosti, da jih ujame, jim je ta odgovoril:

"Če bi mislil, da je prepozno, bi verjetno že danes končal kariero. A ker ne mislim tako, bom vztrajal, dokler bom imel še dovolj "goriva v nogah", imel ljubezen in željo, da se še naprej ukvarjam s tem športom. Iz dneva v dan se bom trudil, da bom še boljši igralec. En poraz, čeprav je ta v finalu turnirja za grand slam, me ne more iztiriti. Imam dovolj debelo kožo in ne bom pustil, da me razne špekulacije zmotijo. Po pričakovanjih in glede na zgodovino tenisa so mene, Nadala in predvsem Federerja že pred nekaj leti pošiljali v športni pokoj," je povedal 33-letni teniški igralec.

- Roger Federer je na prvem mestu lestvice ATP preživel 310 tednov, medtem ko jih je Novak Đoković 290. - Roger Federer in Rafael Nadal imata 20 zmag na turnirjih za grand slam, Novak Đoković ima tri manj (17).

Beograjčan meni, da velika trojica (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer, op. p.) še vedno dokazuje, da so najboljši igralci na svetu, kljub temu da je vedno več pritiskov, da bi morali loparje obesiti na klin. Novak ima še vedno veliko željo igrati tenis, prav tako pa ima pred seboj visoke cilje. Eden izmed njih je, da postane igralec, ki bo največ tednov preživel na prvem mestu lestvice ATP, drugo pa so zmage na turnirjih za grand slam.

"Ko dosežem enega, za katerega imam več možnosti, torej za najboljšo uvrstitev na lestvici. Upam, da bo to že prihodnje leto. Potem se bom popolnoma osredotočil na turnirje za grand slam. Seveda ne bo velike razlike, ker v zadnjem desetletju moje kariere so ti turnirji najpomembnejši, a vseeno bodo določene spremembe v mojem pristopu, razporedu in koledarju. Takrat bom vso energijo usmeril na turnirje za grand slam."

"Evo, to bomo najprej naredili"

Prvi igralec sveta si bo v domačem Beogradu vzel nekaj časa za počitek in za družino ter prijatelje. "Veselim se, da bom s svojimi ljudmi v domačem kraju. To pogrešam. Zdaj sem prišel šele z igrišča in sem še pod vtisom, ampak to ni prvi dvoboj, ki sem ga izgubil v svoji karieri. Točno vem, kaj moram narediti. Prva stvar je, da se sprostim in razmišljam o nečem drugem … Da odidem iz tega mehurčka, ki so ga ustvarili tukaj. Danes bomo imeli verjetno priložnost, da se malo sprehodimo. Evo, to bomo najprej naredili," je po dvoboju povedal Đoković.