Rafael Nadal do 20. lovorike za grand slam, Đoković brez vseh možnosti

Rafael Nadal je še 13. v karieri osvojil teniško OP Francije, potem ko je v finalu premagal povsem razglašenega Novaka Đokoviča (6:0, 6:2, 7:5 ). To je za Španca že 20. lovorika na turnirjih za grand slam in se s tem izenačil z Rogerjem Federerjem.

Mnogi so pričakovali sanjski finale, videli pa smo lahko enosmerni promet Rafaela Nadala, ki je svojega nasprotnika povsem dotolkel. Đoković tokrat kralju peska, kot imenujejo Nadala, ni bil dorasel nasprotnik. Srb enostavno ni našel formule, da bi lahko na kakršenkoli način ogrozil Španca. Nekaj možnosti se je kazalo v četrtem nizu, a Rafa je bil danes veliko boljši nasprotnik.

Headed in the right direction..@RafaelNadal makes a massive statement winning the first set 6-0.#RolandGarros pic.twitter.com/DRhyl8fAeF — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Đoković v prvem nizu dobil kravato

Rafael Nadal ne bi mogel bolje začeti, saj je Đokoviću že v uvodni igri dvoboja vzel servis in povedel z 1:0. Španec je v naslednji igri potrdil "break" in povedel z 2:0.Tudi tretja igra se ni odvijala po željah Srba, saj je tudi v tretji igri izgubil igro na svoj servis, Nadal pa na je na ta račun povedel že s 3:0. Ko je v peti igri kazalo, da bo Đoković le prišel do prve igre, vodil je že s 40:0, je znova delal nepotrebne napake. Še tretjič je izgubil igro na svoj servis, Rafa pa je povedel že s 5:0. V naslednji igri je Španec brez težav dobil igro in prvi niz dobil s 6:0. Ta je trajal 50 minut.

🇪🇸 Vamos Time 🇪🇸 @RafaelNadal keeps the pressure on and wins the second set 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/oyd9H0nUcE — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Skoraj eno uro, natančneje 56 minut, je Đoković potreboval, da se je pojavil na rezultatskem semaforju. V prvi igri drugega niza je končno prišel do prve igre v dvoboju in povedel z 1:0. Kazalo je, da bo srbski teniški zvezdnik našel svojo igro, a Nadal je "udaril" v tretji igri drugega niza, ko mu je še enkrat več vzel servis in povedel z 2:1. V naslednji igri je imel Majorčan že vodstvo s 3:1. Kot da še ne bi bilo dovolj, je Nadal nasprotniku še petič v dvoboju vzel servis in povedel s 4:1. Po 40 minutah drugega niza je Nadal vodil že s 5:1. V sedmi igri je Nole še drugič prišel do igre in znižal zaostanek na 5:2. V osmi igri je Nadal prišel še do ene igri in drugi niz dobil s 6:2. Za drugi niz sta igralca potrebovala 50 minut.

Tretji niz nekoliko bolj izenačen, a je bilo premalo

Tretji niz je Beograjčan začel tako kot prvega, z vodstvom 1:0. Nadal je v drugi igri brez težav izenačil na 1:1. V peti igri je prišlo do novega "breaka". Še enkrat več je uspel Rafi, ki je povedel s 3:2. Ko je kazalo, da ima Nadal vse niti v svojih rokah, je Đokoviću uspel "break" in izenačil na 3:3. V naslednji igri je Srb povedel s 4:3. Zelo napeta je bila deveta igra, saj je Nadal znova zapretil in imel celo žogico za odvzem servisa. Nole se je uspel izvleči iz težav in povedel s 5:4. Nekoliko bolje pa je Srbu začel delovati tudi začetni udarec. V enajsti igri je Đoković v ključnem trenutku naredil dvojno napako in zel poceni oddal svoj servis, tako da je Španec povedal s 6:5 in bil le še igro oddaljen od zmage. Rafa je 12. igro tretjega niza dobil brez težav in se zasluženo veselil velike zmage. Igralca sta na igrišču preživela dve uri in 43 minut.