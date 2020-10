Tega ne bi želeli zamuditi, tudi Luka Dončić ne bo

Sanjsko. Tako bi lahko opisali finale letošnjega OP Francije, kjer se bosta udarila Novak Đoković in Rafael Nadal, ena najboljših igralcev vseh časov. To ne bo samo teniški dvoboj, to bo nekaj več. S tem se strinja tudi naš košarkar Luka Dončić.

Djokovic 🆚 Nadal



A 56th edition awaits on Sunday at #RolandGarros 🍿 pic.twitter.com/8ghOdwpzV9 — US Open Tennis (@usopen) October 9, 2020

Pred televizijskim zaslonom bo zagotovo tudi Luka Dončić

Že nekaj časa velja, da ko se v finalu srečata igralca iz velike trojice (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer op. p.), završi med ljubitelji tenisa. Verjetno ne samo oni, takrat so pred televizijskimi zasloni tudi tisti, ki tenisa ne spremljajo tako podrobno. Eden tistih, ki bo v nedeljo ob 15. uri prikovan pred televizijske zaslone, bo tudi naš najboljši košarkar Luka Dončić. Kot je poleti povedal Novak Đoković, imata z Luko že nekaj časa neposredne stike. Mnoge že zanima, za koga bo naš košarkarski as v nedeljo stiskal pesti.

Djokovic vs Nadal final!! must watch 😊🎾 — Luka Doncic (@luka7doncic) October 9, 2020

Novak Đoković in Luka Dončić skupaj na fotografiji leta 2017.

Skupni izid v zmagah in porazih med njima je 29 – 26 za Novaka Đokovića. Foto: Guliver/Getty Images

Ne enega ne drugega igralca nam ni treba posebej predstavljati, saj že dolga leta dominirata na svetovni teniški turneji. Prav tako med njima ni nobenih skrivnosti, saj bo v nedeljo njun že 56. medsebojni dvoboj. Statistika je na strani Đokovića, ki je Španca premagal 29-krat, Rafa pa je Srba na kolena spravil 26-krat.

Za glavna akterja bo na pariškem pesku to osmi medsebojni dvoboj, kjer ima veliko boljšo statistiko Majorčan (6:1). Prav tako bo za njiju osmi finale na turnirjih za grand slam. V tem primeru je rezultat izenačen na 4:4.

Rafa bi se izenačil, medtem ko bi Đoković postal prvi igralec v odprti eri

Nedeljski dvoboj se ne bo igral samo za prestižno lovoriko, ampak je v igri še veliko več. V primeru zmage Rafaela Nadala bi ta še 13. dvignil Pokal Mušketirjev (Coupe des Mousquetaires op. p.), v skupnem seštevku bi v svojo vitrino postavil 20. lovoriko za grand slam in se izenačil z Rogerjem Federerjem. V primeru, da zmaga Novak Đoković, bi v odprti eri postal prvi igralec, ki bi vse štiri turnirje za grand slam osvojil po dvakrat.

Srbu trenutne razmere v Parizu bolj ustrezajo. Foto: Gulliver/Getty Images

Še nekaj zanimivosti pred dvobojem Po letih obeh finalistov bo to najstarejši finale v zgodovini OP Francije.

Rafael Nadal je na Roland Garrosu dosegel 13. finale, kar je največ na turnirjih za grand slam. Roger Federer jih je v Wimbledonu zbral 12.

Rafael Nadal je v polfinalu dosegel 99. zmago na OP Francije in bo v finalu lovil jubilejno 100. zmago.

Novak Đoković je na letošnjem OP Francije na igrišču preživel 876 minut. Več jih je preživel le leta 2012 – 994 minut. Letos pa je na igrišču preživel 45 minut več kot Nadal.

Novak Đoković je do letošnjega finala na OP Francije oddal 59. iger, kar je najmanj do zdaj.

Foto: Guliver/Getty Images

Kaj sta povedala pred dvobojem?

Rafael Nadal je potrdil, da se zaveda, da bo moral proti Beograjčanu igrati svoj najboljši tenis. Sicer mu bo trda predla. "Vem, da sem na tem igrišču vedno igral dobro, kar mi pomaga. Po drugi strani ima tukaj tudi on velike uspehe, saj se je skoraj vedno uvrstil v finale. On je najtežji možni nasprotnik," je pred dvobojem razlagal kralj peska, ki je med drugim povedal, da bo moral v finalu narediti še korak naprej v svoji igri in naredil bo vse, da mu uspe.

Đoković: Poznam ta občutek Foto: Reuters

Z velikim spoštovanjem je o svojem nasprotniku govoril tudi Novak Đoković in poudaril, da je Rafa na pariškem pesku izgubil le dvakrat. A leta 2015 mu je poraz zadal prav on. Nole, za katerega bo to peti finale v Parizu, se zaveda, da mu trenutne razmere na igriščih Roland Garrosa bolj ustrezajo. Vreme je v teh tednih bolj hladno, kar pomeni, da se žogica manj odbija. To pa Nadalu ne ustreza najbolj.

"Ne glede na razmere, on je še vedno Rafael Nadal in še vedno je to pesek. Igrati na tri dobljene nize na OP Francije … Poznam ta občutek. Na teh igriščih sem večino dvobojev proti njemu izgubil, ampak prav tako sem leta 2015 v četrtfinalu zmagal po treh nizih. To je dvoboj, ki se ga bom spominjal in iz njega bom poskušal potegniti pozitivne stvar," je še povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.