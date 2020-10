Španec kritiziral Đokovića: Vedno to dela, ko ima težave #video

Novak Đoković je že ob prihodu na igrišče imel na vratu poseben trak. Foto: Gulliver/Getty Images Novak Đoković četrtfinalnega dvoboja ni začel najbolje. Na igrišču je bil neprepoznaven in v prvem nizu je bilo videti, da ima težave z vratom in ramenom. V nadaljevanju je zaigral bolje, njegova igra je bila na bistveno višji ravni in dvoboj dobil po štirih nizih (4:6, 6:2, 6:3, 6:4).

Đoković je takoj po dvoboju pohvalil igro Španca, medtem ko si Carreno-Busta na novinarski konferenci ni mogel pomagati in bil kritičen do nasprotnika, potem ko se ga vprašali o zdravstvenih težavah Srba.

Prvem nizu četrtfinalnega dvoboja je Đoković igral daleč pod svojo ravnjo. Foto: Gulliver/Getty Images

"On to vedno počne"

"To je nekaj normalnega, kajne? On to vedno počne. Zadnjih nekaj let vedno to dela, ko ima težave na igrišču. Ne vem, morda je to zaradi pritiska ali to počne zaradi česa drugega. Za tem igra povsem normalno. Ne vem, ali ga res boli, ali je to nekaj v njegovi glavi. To morate njega vprašati," je bil brez dlake na jeziku povedal Carreno-Busta, ki je bilo še nekoliko bolj kritičen do Novaka, ko je spregovoril za španske medije. "Ko se stvari zapletejo, Novak potrebuje medicinsko pomoč. To že dolgo dela. Vedel sem, kaj se bo zgodilo na OP ZDA, kaj se bo zgodilo tukaj in kaj se bo dogajalo v prihodnje," je pripomnil trenutno 18. igralec sveta.

Novak Đoković ni želel razglabljati o težavah

Pri prvemu igralcu sveta so se bolečine začele pojavljati čez dan oziroma pri ogrevanju. Njegov fizioterapevt Miljan Amanović in fizioterapevt ATP-ja sta se z njim ukvarjala dve uri, da sta ga lahko pripravila na dvoboj.

"Bilo je stresno. Nisem vedel, ali bom lahko sploh igral, a na koncu smo vse rešili. Imel sem težave z vratom in ramenom, a ne želim razpredati o tem. Še vedno sem na turnirju in ne želim preveč razkrivati. Ko sem se ogrel, sem se bolje počutil in bolečina je bila manjša," je po dvoboju razlagal 33-letni Beograjčan, ki meni, da ima do petka dovolj časa, da sanirajo poškodbo.

Med dvobojem je zahteval pomoč fizioterapevta. Foto: Gulliver/Getty Images

Za 17-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam ni bilo stresno samo pred dvobojem ampak tudi med samim dvobojem. Videli smo njegove značilne izbruhe, na enem izmed odmorov, ko je Busti uspel "break" se je ta besno tolkel po svojih rokah.

"Ne želim iskati izgovorov, ker želim povedati da je bil uro in pol on boljši igralec na igrišču. Takrat mi ni šlo najbolje. Nikakor ne udarjajte po sebi, tako kot sem jaz to počel. Tega ne delajte doma," je nekoliko v šali še pripomnil Đoković, ki bo v polfinalu igral proti Stefanosu Cicipasu.

Đoković in Cicipas sta do zdaj odigrala pet medsebojnih dvobojev. Tehtnica pa je na strani prvega, potem ko je mladega Grka premagal trikrat (3:2). Njun polfinalni dvoboj bo na sporedu v petek.