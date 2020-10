Kvitova in Keninova kot zadnji v polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ženskem delu OP Francije sta bila na sporedu še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Kot prvi sta igrali Petra Kvitova in Laura Siegemund. Na koncu je bila boljša Kvitova, ki je zmagala po dveh nizih (6:3, 6:3). Za njima pa sta osrednje igrišče prevzeli še Sofia Kenin in Daniele Collins, zmage v treh nizih pa se je veselila Keninova.

Petra Kvitova je že okusila slast zmage na turnirjih za grand slam, potem ko je dvakrat slavila v Wimbledonu. Danes je igrala že v svojem 13. četrtfinalu turnirjev velike četverice. Čehinja se je po prepričljivi zmagi še drugič igrala v polfinalu OP Francije. Prvič ji je to uspelo leta 2012.

Za njima sta igrali še Sofia Kenin in Daniele Collins. Keninova je pet let starejšo rojakinjo premagala prvič v treh dvobojih, za zmago pa je potrebovala dobri dve uri igre.

V polfinalu se bosta tako v spodnjem delu žreba srečali edini postavljeni igralki, četrta in sedma nosilka, Američanka Sofia Kenin in Čehinja Petra Kvitova, v zgornji polovici pa sta ostali senzaciji turnirja, 19-letna Poljakinja Iga Swiatek in kvalifikantka iz Argentine Nadia Podoroska.