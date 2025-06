Lia Apostolovski je v skoku v višino razdelila zadnje, deveto mesto z 1,80 metra. Žan Rudolf, tretji slovenski predstavnik, je bil zadolžen za ritem v teku na 1.500 m.

"Začetek mojega nastopa je bil malo slabši, krog za izmet je drsel in je bil bolj primeren za met kladiva. Potem pa sem šel malo po travi s športno obutvijo, da je bilo potem malo več trenja. Lažje sem potem nadaljeval, a drugi in najdaljši met je bil tak kot na vsaki tekmi. Nič posebnega, a sem slavil na tekmi, na kateri smo kar trije vrgli prek 70 m," je nastop strnil Čeh.

Jezilo ga je le, da je imel zelo dobre pogoje, ki bi jih lahko izkoristil za še daljše mete. "Imel sem najboljše pogoje za mete v tej sezoni, tudi v drugi seriji je veter pomagal do nekaj daljšega meta. Zaključek pa je bil dober. Čeprav sem končal z dvema 'iksoma', sem zadovoljen z zadnjima metoma. To se je zgodilo zato, ker je kletka bolj zaprta na desno stran kot običajno in tako je v peti in šesti seriji disk pristal v mreži," je dodal Čeh pred sobotno naslednjo tekmo v Estoniji.

Kristjan Ceh 🇸🇮 hurled a big 70.61m to win the men's Discus Throw at the Paavo Nuurmi Games in Turku!



He beat Matthew Denny 🇦🇺 who threw 70.52m, while Daniel Stahl 🇸🇪 was 3rd with a Season's Best (SB) of 70.19m!



Olympic Champion Roje Stona 🇯🇲 threw 66.84m in 4th.



📸… pic.twitter.com/8nnx5yrhZV