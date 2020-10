Đoković o dvoboju z Nadalom: Ali ni očitno? #video

A fifth final in Paris!



In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

Marsikdo je v polfinalu OP Francije pričakoval lažjo zmago Novaka Đokovića, a mu je Stefanos Cicipas povzročil kar nekaj sivih las. Po vodstvu z 2:0 v nizih je kazalo, da se bo Srb sprehodil do finala. Mladi Grk se je vrnil, izenačil na 2:2, nato pa v petem nizu povsem popustil. Dvoboj se je končal po štirih urah, izid pa je bil 6:3, 6:2, 5:7, 4:6 in 6:1.

Novak Đoković je v petem nizu hitro vedel, da Cicipas nima več moči. Foto: Gulliver/Getty Images

"Vseeno, on je še vedno Rafa"

Novak je med polfinalnim dvobojem deloval dokaj mirno, a je po dvoboju priznal, da je v njem vrelo. Dejal je, da mu je za finale, kjer ga čaka Rafael Nadal, ostalo dovolj moči. Zaveda se, da ga čaka težka tekma, in dobro ve, kaj vse je Nadal dosegel na pariškem pesku.

"Ali ni očitno? Tolikokrat je osvojil ta turnir … Dvakrat je bil poražen tukaj," je razlagal Nole, a vseeno spomnil na razmere, ki trenutno vladajo v Parizu. "Seveda, razmere so drugačne kot tiste v maju in juniju. Zaradi tega imam več možnosti, ker žogica ne odskoči toliko, kot bi on želel. Vseeno, on je še vedno Rafa in še vedno je to pesek. Vem, da sem tukaj večino dvobojev izgubil proti njemu, ampak leta 2015 sem po treh nizih zmagal v četrtfinalu. Tega se dobro spominjam in to bom taktično poskušal izkoristiti."

Foto: Gulliver/Getty Images

Kljub temu, da je v polfinalu igral skoraj štiri ure, zatrjuje, da se ne počuti utrujenega (na igrišču je skupno na letošnjem OP Francije preživel 45 minut več kot Nadal op. p.). Sam meni, da ima dovolj časa, da si opomore, in že komaj čaka, da stopi v veliki dvoboj s Špancem.

"Proti njemu sem igral največkrat v karieri. Igrali smo skoraj 60-krat (55 medsebojnih dvobojev op. p.). Oba veva, da morava biti na vrhuncu, če želiva zmagati. Mislim, da imava oba dovolj izkušenj, da sva pred takšnimi dvoboji osredotočena samo nase. Razmere so drugačne in zanimivo bo videti, kako se bo razvijala igra. Odvisno bo od temperature zraka, kakšen bo odboj žogi in ali bo veter …"

Novaka Đokovića na tribunah spremlja tudi žena Jelena. Foto: Gulliver/Getty Images

Za Đokovića to ne bo največji dvoboj, a vseeno zelo pomemben

Beograjčan ima v svoji vitrini 17 lovorik za grand slam in ve, kako velik je vložek v takšnih dvobojih. Meni, da to ne bo njegov največji dvoboj v karieri. Bilo je še nekaj bolj pomembnih.

"Verjetno je to prvo finale v Wimbledonu. To je turnir, na katerem sem želel zmagati kot otrok. O njem sem sanjal. Roland Garros leta 2016, ko sem igral proti Andyju Murrayju … To je turnir za grand slam, ki sem ga najmanjkrat osvojil, in zelo motiviran sem, da ga še enkrat osvojim," je povedal Nole, ki ga na tribunah spremlja tudi žena Jelena.