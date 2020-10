V velikem finalu odprtega prvenstva Francije v Parizu se bosta udarila prva številka sveta Srb Novak Đoković in Španec Rafal Nadal. Španec v prvem polfinalu ni imel večjih težav proti Argentincu Diegu Schwartzmanu, veliko več jih je imel prvi igralec sveta, ki je Grka Stefanosa Tsitsipasa premagal šele po petih nizih s 6:3, 6:2, 5:7, 4:6 in 6:1.

Tsitsipas, ki je pred obračunom v petih medsebojnih dvobojih Srba dvakrat premagal, se je tudi tokrat favoritu dobro upiral. Izgubil je prva dva niza, a imel tudi takrat dovolj priložnosti za ugodnejši razplet. V prvih dveh nizih je imel kar sedem žogic za odvzem servisa tekmecu, izkoristil ni niti ene. Na drugi strani je imel Srb le štiri tovrstne priložnosti, a je tri izkoristil.

Tudi Luka Dončić je navdušen nad obračunom Đoković vs. Nadal:

Djokovic vs Nadal final!! must watch 😊🎾 — Luka Doncic (@luka7doncic) October 9, 2020

V zaključku tretjega niza je že kazalo, da bo prvi igralec obračun dobil v treh nizih. Imel je prednost "breaka", tudi zaključno žogo, toda Grk jo je rešil, mu nato tudi vzel servis, ostal v igri in še z enim odvzemom začetnega udarca dobil tretji niz. To mu je vlilo dodatnih moči, tudi Đoković ni bil več pravi, to, kar se je v prvih dveh nizih dogajalo Tsitsipasu, se je v četrtem njemu. Ni izkoriščal priložnosti za odvzem servisa, za kar je sledila kazen in peti niz. V njem pa so se stvari vendarle postavile na svoje mesto.

Grk bi lahko tekmecu vzel servis že v prvi igri, ko je povedel s 40:15, a je Đoković, ki je imel v zadnjih dnevih nekaj težav z bolečinami v vratu, v pravem času pokazal zanesljivost in se rešil, nato pa z odvzemom začetnega udarca povedel z 2:0. Tsitsipas je imel nato še dve priložnosti, ki ju ni izkoristil, tako da tekmeca ni uspel ujeti.

Foto: Reuters

Tudi v drugem nizu je bila zgodba podobna. Đoković je hitro prišel do prednosti "breaka", pozneje tudi do dveh, z nekaj težavami na svoj servis pa je vendarle prišel do vodstva z 2:0.

V tretjem nizu je bilo izenačeno 4:4, v deveti igri je imel Grk vodstvo 40:30, Srb pa je nato dobil tri zaporedne točke. Odvzema začetnega udarca pa ni potrdil. Po številnih zapravljenih priložnostih je Tsitsipas, potem ko je rešil zaključno žogo za tekmečevo zmago, vendarle prišel do "rebreaka", za to je izkoristil tretjo zaključno žogo. Že v naslednji igri, ko je serviral tekmec, je vajo ponovil in s 7:5 dobil niz in ostal v igri.

Nato je v četrtem nizu povedel z 2:0, pa izgubil naslednji dve igri, a ob koncu spet prišel do prednosti in izenačil. V odločilnem, petem pa ni več imel pravih možnosti.

Prvi igralec sveta bo v finalu Rolanda Garrosa igral petič, v finalih turnirjev za grand slam27-ič, v letošnji sezoni pa, če se ne upošteva njegove diskvalifikacije v New Yorku, sploh še ni izgubil dvoboja.