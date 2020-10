Kaj je Đokovićeva žena sporočila Nadalu? Bile so tudi solze. #video

Na podelitveni slovesnosti smo lahko videli Rafaela Nadala, ki je ob svoji zmagi komaj zadrževal solze, kar je samo še en dokaz, koliko igralcem veliko pomenijo takšne zmage. Še bolj čustven je bil Toni Nadal, nekdanji dolgoletni trener Rafaela Nadala.

Ko tudi vedno resni Toni Nadal pokaže čustva in solze

Toni Nadal je vedno veljal za zelo strogega trenerja, ki je s špartanskim pristopom izklesal Rafaela Nadala. A 59-letni teniški strokovnjak je v nedeljo pokazal, da ima tudi on čustva. Po zmagi so španski mediji želeli izjavo, a Toni ni zdržal. Oblile so ga solze in kar nekaj časa je trajalo, da je lahko kaj povedal.

Na tribunah Roland Garrosa smo lahko videli tudi Jeleno Đoković, v finalu pa tudi Xisca Perello. Medtem ko je žena Rafaela Nadala zelo zadržana in se v javnosti skoraj ne pojavlja, je drugače z Jeleno Đoković. Njo veliko večkrat vidimo na tribunah največjih teniških turnirjev, zelo aktivna pa je tudi na družabnih omrežjih.

Najprej je Jelena Đoković čestitke poslala Rafaelu Nadalu. Foto: Reuters

Prvi zapis je posvetila Rafaelu Nadalu, ko je ta v finalu po treh nizih premagal njenega moža (6:0, 6:2, 7:5). "Ljubezen in spoštovanje za prekrasno Nadalovo družino. Kakšen velik uspeh. Čestitke Rafi, družini, ekipi in vsem navijačem. Zmagovalec Roland Garrosa," je zapisala Jelena.

Love and respect for wonderful Nadal family. What an amazing achievement 🙌👏🙏 Congratulations to @RafaelNadal family, team and all the fans 👏👏👏 #RolandGarros champion — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) October 11, 2020

Le dve minuti pozneje je nekaj besed posvetila tudi svojemu možu. Sporočilo je bilo nekoliko krajše, a še toliko bolj zgovorno. "Vedno ob tebi, ljubezen, gremo naprej! Ponosni!"

We got your back amore ❤️🙏 so so proud of you!! Uvek uz tebe ljubavi, idemo dalje!! Ponosni 🙏🙏 @DjokerNole #RolandGarros pic.twitter.com/1iqTuDXq34 — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) October 11, 2020

Đoković se bo posvetil družini

Novak Đoković je po porazu povedal, da si bo v domačem Beogradu vzel nekaj časa za svojo družino, nato pa se bo že začel pripravljati na turnir na Dunaju, ki se začne konec oktobra. Nekaj počitka si bo vzel tudi Nadal, za katerega pa je bližnja prihodnost še negotova. Majorčan še ne ve, ali bo letos sploh še odigral kakšen turnir. Torej je v negotovosti tudi finalni turnir najboljše osmerice v Londonu.