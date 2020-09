Po veliki drami in diskvalifikaciji je Đoković odvihral s prizorišča #video

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Novak Đoković je v osmini finala, ko je igral proti Špancu Pablu Carreno Busti linijsko sodnico zadel v vrat. Ta se je zgrudila, lovila zrak, a pozneje ni bilo z njo nič hujšega. Videlo se je, da prvi igralec sveta tega ni storil namerno, a so bili sodniki do njega neusmiljeni. Kljub prepričevanju Đokovića, da ni šlo za namerno dejanje in da s sodnico ni nič hudega, je bil 17- kratni zmagovalec turnirjev za grand slam diskvalificiran.

Novak Djokovic is not hanging about 😬 🚙 #USOpen pic.twitter.com/xNDCZuoEaQ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2020

"Iz neprijetne izkušnje in diskvalifikacije se želim nekaj naučiti ter na ta način rasti, se razvijati kot človek in teniški igralec." Foto: Gulliver/Getty Images

Očitno je bil Novak po tej odločitvi tako razburjen, da se je odločil, da ne bo prišel na novinarsko konferenco in pojasnil svoje stališče. Tamkajšnje kamere so njega in njegovo ekipo ujele, kako so se hitro usedli v avto in odvihrali z prizorišča. Srbu to dejanje zagotovo ne bodo šteli v plus. Spomnimo, da je bil Novak letos enkrat že na udaru kritik zaradi organizacije dobrodelnega turnirja Adria tour, kjer so se nekateri igralci, vključno z njim, okužili z novim koronavirusom.

Novak Đoković: Bil je to težek dan za vse

Pozneje se je 33-letni Beograjčan vendarle oglasil na družabnih omrežjih. "Zaradi vsega skupaj sem žalosten in prazen. Pozanimal sem se, kako se počuti linijska sodnica. Po informacijah, ki sem jih dobil, se hvala bogu dobro počuti. Zaradi zasebnosti njenega imena ne bom razkril. Žal mi je in ni bilo namerno. Bila je napaka."

"Iz neprijetne izkušnje in diskvalifikacije se želim nekaj naučiti. Na ta način želim rasti in se razvijati kot človek ter teniški igralec. Opravičujem se organizatorjem OP ZDA. Zelo sem hvaležen svoji ekipi in družini, ki mi dajejo vso podporo. Prav tako svojim navijačem, ki so vedno ob meni. Hvala vam in žal mi je. To je bil težek dan za vse."

Aljaž Bedene jo je pred enim tednom veliko bolje odnesel. Foto: Gulliver/Getty Images

Kmalu po diskvalifikaciji Novaka Đokovića so se na družabnih omrežjih razvile vroče debate, v katero je vpleten tudi trenutno naš najboljši teniški igralec Aljaž Bedene. Ljubljančan je namreč pred enim tednom na istem prizorišču, ko je na igriščih Flushing Meadows potekal turnir Cincinnati, z žogico zadel snemalca. Aljaž jo je, roko na srce, bistveno bolje odnesel kot Nole, saj je dobil od sodnika le kazen. Navijače prvega igralca sveta je predvsem zmotilo, da imajo organizatorji za njihovega ljubljenca očitno drugačna merila.

Common sense prevails 👍



Aljaz Bedene receives a code violation after this unfortunate incident with a court-side cameraman.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/AzQwKWOhke — Tennis TV (@TennisTV) August 25, 2020

Kakšna je kazen za Novaka Đokovića?

Kmalu po izključitvi srbskega zvezdnika so organizatorji turnirja v javnost dali uradno izjavo, v kateri je zapisano, kakšna je poleg izključitve, kazen za Novaka Đokovića.

V skladu s pravili turnirjev za grand slam ga je sodnik zaradi nenamernega in nepremišljenega udarca izključil. Zaradi tega bo Novak izgubil vse točke, ki si jih je pridobil na OP ZDA, prav tako ne bo dobil nobenega denarja, ki si ga je prislužil na letošnjem OP ZDA. Obstaja velika verjetnost, da bo dobil še dodatno denarno kazen.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Novak je sodnike skušal prepričati, a je bil neuspešen

Prvi igralec sveta je skušal sodnikom ob mreži obrazložiti vse skupaj in da naj spremenijo svojo odločitev, vendar so bile vse njegove besede zaman. "Saj ji ni treba v bolnico," je poskušal nekoliko omiliti svoje nespametno dejanje in pozneje še pripomnil. "Vi odločate o tej situaciji? Moji karieri, turnir za grand slam, osrednje igrišče," je povedal vidno šokirani Beograjčan. Ta je pozneje čestital svojemu nasprotniku in hitro odšel z igrišča.

Prvič po 40 letih na turnirjih za grand slam

Teniški analitiki so hitro prišli do podatka, da so se prvič po letu 1981 na turnirjih za grand slam v četrtfinale uvrstili igralci, ki v svoji vitrini še nimajo lovorike za grand slam. Zdaj imajo povsem odprto pot, ko je bil s turnirja izključen prvi favorit turnirja.