Američani ne poznajo milosti, Đoković je ostal pred vrati #video

Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek, na katerem Novak Đoković ne sme vstopiti v teniški center, kjer poteka OP ZDA. In kako se je stvar razpletla? Na dan je prišla tudi informacija, da sta se srečala Novak Đoković in Serena Williams.

Američani so še kako znani po tem, da se strogo držijo pravil. V obdobju novega koronavirusa so pravila za vstop v teniški center v New Yorku še toliko bolj stroga. Ne delajo izjem, niti za Novaka Đokovića ne. V petek, ko je prvi igralec sveta igral proti Nemcu Janu-Lennardu Struffu, je pozabil svojo akreditacijo. Varnostnik na vratih ga zaradi tega ni spustil skozi vrata.

Novak je vzel v roke svoj telefon in nekaj minut zatem so mu čez ograjo vrgli akreditacijo. Izmerili so mu temperaturo in Beograjčan je tako brez težav vstopil v center. Tistega dne je Novak Nemca Struffa premagal po treh nizih (6:3, 6:3, 6:1) in se uvrstil v osmino finala. Danes 33-letni teniški igralec igra proti Špancu Pablu Carreno-Busti.

Foto: Getty Images

Serena ne želi izdati, o čem je govorila z Đokovićem

Na OP ZDA je bilo pred tednom dni bilo zelo "vroče", potem ko so nekateri igralci ustanovili novo združenje (PTPA). Odzivi na to so bili mešani. Novak Đoković, ki je eden od vodilnih v novem združenju, je razkril, da je o tem govoril tudi s Sereno Williams. A vsebina njunega pogovora ostaja zavita v tančico skrivnosti.

"Znam držati jezik za zobmi," je na zadnji novinarski konferenci govorila Serena Williams, ena od najboljših teniških igralk vseh časov, ki ni želela govoriti o vsebini pogovora. "Da, govorila sva, ampak to je med njim in mano. In trenutno sem osredotočena na OP ZDA in ne mislim na nič drugega."

"To, kar sva se pogovarjala z Novakom, ostaja med nama" Foto: Gulliver/Getty Images

Eden izmed novinarjev je 38-letno Američanko vprašal, ali se bo tudi ona vpisala v novo združenje. "Veste, zelo dobro znam držati jezik za zobmi. In kot sem že povedala, sem resnično osredotočena samo na turnir. To, kar sva se pogovarjala z Novakom, ostaja med nama," je bila brezkompromisna 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Serena Williams je v soboto v 3. krogu igrala proti rojakinji Sloane Stephens, jo premagala (2:6, 6:2, 6:2) in se uvrstila v osmino finala.