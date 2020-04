Je Roger Federer sprožil revolucijo? Đoković še molči.

"Ali sem edini, ki razmišlja, da se moški in ženski tenis lahko združita?" To je bilo razmišljanje Rogerja Federerja, enega najboljših teniških igralcev, ki ga je pred dnevi zapisal na družbena omrežja. Odzivi so bili pozitivni, a so se našli tudi določeni kritiki, ki so Švicarju očitali, da si na ta način želi pridobiti še dodatne privržence.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Besede Federerja, ki so močno odmevale

Švicar je s svojimi besedami mislil, da bi se združili WTA in ATP. S tem je želel povedati, da bi se v času koronavirusa dve oslabljeni združenji združili v eno močnejše združenje. "Ne govorim, da bi združili tekmovanja na igrišču, ampak da bi združili organe (ATP in WTA), ki nadzirata moški in ženski profesionalni tenis. Verjetno bi se to moralo zgoditi že dolgo nazaj, a morda je zdaj pravi čas."

"Za navijače je preveč zapleteno, saj sta dve različni lestvici, različni logotipi, spletni strani in različne kategorije turnirjev," je bil še eden od zapisov 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

Dirk Hordorff (levo) se ne strinja povsem s Federerjem. Foto: Gulliver/Getty Images

Federerju očita, da želi pridobiti nove privržence

V večini primerov so legendarnega teniškega igralca podprli. Najbolj kritičen do njega je bil Dirk Hordorff, podpredsednik nemške teniške zveze, ki nekoliko dvomi o pozivu Federerja in pri tem ne vidi pravega vsebinskega vprašanja.

"To je kratkoročno razmišljanje in to ni dovolj. Začne se z Mednarodno teniško zvezo (ITF) in turnirji za grand slam. Tukaj se mora vse začeti," je Hordorff povedal za Stats Perform.

"Z združitvijo ATP in WTA trenutno ni rešena nobena težava. Zanimivo je, da to izrazi v teh časih. Želi si samo več sledilcev na svojem profilu na Twitterju. Torej je to predlog brez prave vsebine. Podpiram vsebinsko razpravo o celotni zadevi in sporočilo na Twitterju k temu ne more resno prispevati," je še povedal Hordorff.

Roger Federer ima navijače po vsem svetu. Foto: Gulliver/Getty Images

Pa je Federer res dobil veliko novih sledilcev?

A ob vsem tem so pomembna dejstva, da ima Roger Federer na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter 12,7 milijona sledilcev, medtem ko jih ima ATP 1,5 milijona, WTA jih ima 843 tisoč, Wimbledon pa ima 3,7 milijona sledilcev, kar je daleč največ od turnirjev za grand slam. In če so mu očitali, da si je s tem želel pridobiti dodatne sledilce … Od tistega zapisa je po analizi Socialbakers website dobil le tisoč dodatnih sledilcev.

Eden tistih, ki se ni strinjal s to idejo, je bil tudi avstralski teniški igralec Nick Kyrgios, ki je odkrito na svoj profil na družbenem omrežju Twitter zapisal, da se ne strinja združitvijo, in se ob tem spraševal, ali je kdo odgovorne na ATP vprašal, kaj si mislijo o tem.

Foto: Gulliver/Getty Images

A kot kaže je tistih, ki enega najboljših teniških igralcev ne podpirajo, le peščica. Z njim so se strinjali mnogi najboljši igralci in igralke. Med njimi se je znašel tudi Rafael Nadal. "Izjemno bi bilo, če bi iz svetovne krize izstopili z združitvijo moškega in ženskega tenisa.

Poleg njega so se med drugim odzvali Simona Halep, aktualna zmagovalka Wimbledona, dvakratna zmagovalka Wimbledona Petra Kvitova, Diego Swartzman, Garbine Muguruza … Na to idejo pa se še ni odzval Novak Đoković, prvi igralec sveta in prvi predstavnik igralcev pri združenju ATP.

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 22, 2020

Foto: Grega Valančič / Sportida

Oglasili so se tudi pri obeh združenjih

Zapisali smo, da se je Nick Kyrgios spraševal, ali je kdo vprašal za mnenje vodilne ljudi pri obeh združenjih (ATP, WTA). Pravzaprav jih ni nihče vprašal, hitro so se odzvali kar sami.

Andrea Gaundenzi, predsednik ATP, je podprl to misel in povedal, da ima tenis veliko priložnost, če se lahko združi v duhu sodelovanja in enotnosti. "Nedavno sodelovanje med združenji je samo še okrepilo moje prepričanje, da je enoten šport boljši za povečanje našega potenciala. V tem primeru pozdravljam stališča naših igralcev."

Podobnega mnenja je bil tudi Steve Simon, predsednik WTA, ki je dejal, da je bil v tem času vseskozi v stikih z združenjem ATP in da je prepričan, da je šport lahko še boljši, če se sodeluje. "Veselimo se nadaljevanja pogovorov, kako lahko še bolj učinkovito sodelujemo," je povedal Simon.

Kot kaže, se omenjeni strani že nekaj časa pogovarjata o sodelovanju. Morda je Federer le na njihovo prošnjo vse skupaj podprl. Dejstvo je, da njegova beseda pomeni zelo veliko.