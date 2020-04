Novak Đoković o svojem napadu tesnobe in pogovorih z ženo

Novak Đoković bi rad igral še kar nekaj časa. Foto: Gulliver/Getty Images

Jasno je, da Novak Đoković s svojimi 32 leti ne spada več med najmlajše teniške igralce na turneji. Srbski zvezdnik o morebitni športni upokojitvi ne govori prav pogosto, saj, kot pravi, ima pred sabo še veliko ciljev. Tokrat ga je o upokojitvi neposredno vprašal Fognini, a nismo dobili jasnega odgovora. "Ko bom imel 50," mu je odgovoril Beograjčan. Fogniniju ni bilo jasno, ali je je mislil leta ali 50 zmag na turnirjih za grand slam. "50 let. To je lepa številka in to bo četrtina mojega življenja," je v šali povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Svojih pomanjkljivosti se zaveda tudi trenutno prvi igralec sveta. Foto: Gulliver/Getty Images

Leta se je čutil krivega

Srb in Italijan imata eno skupno točko. Oba sta namreč na igrišču zelo temperamentna. Vseeno lahko rečemo, da v tem primeru bolj prednjači Fognini, ki je na trenutke lahko tudi nesramen do sodnikov in svojih nasprotnikov. Svojih pomanjkljivosti se zaveda tudi trenutno prvi igralec sveta.

"Ko sem na igrišču, sem malo podoben tebi. Kadar vpijem in lomim lopar, nisem zadovoljen. Leta sem se zaradi tega počutil krivega. Sprijazniti sem se moral s tem, da sem le človek, ki lahko stori napako. Najpomembneje je, da se po takšnih napakah pobereš," je bil odkrit Nole, ki je priznal, da mu v prvih tednih karantene ni bilo lahko.

V času karantene se je veliko pogovarjal s svojo ženo Jeleno. Foto: Reuters

"Čutil sem veliko tesnobo. Nisem mogel ugotoviti, zakaj. Navajeni smo, da ves čas potujemo, in nekaj časa sem potreboval, da sem to situacijo sprejel fizično in psihološko. Imel sem se možnost veliko pogovarjati s svojo ženo o tem, kako poteka domače življenje. Zdaj sem v Španiji in hvaležen sem, da sem s svojo družino," je dejal Đoković, ki priznava, da pogreša tenis in tekmovanja. A vseeno se mu zdi, kot da to ni njegovo življenje.

Fognini si velikokrat pomaga s psihologom Fabio Fognini je znan po svojem temperamentu. Foto: Reuters

Fabio Fognini je navzven videti povsem sproščen, a tudi on večkrat poišče pomoč pri psihologu. "Če greste te dni k psihologu, ljudje mislijo, da ste nori. Jaz ga večkrat obiščem, ker on me lahko usmeri k sprostitvi in k temu, da pridem v položaj, da ne dobim napada panike ali tesnobnosti. Veliko sem moral delati, da sem se umiril. Velikokrat sem se tako vedel, kot si nisem želel. Želel bi si, da manj podcenjujejo psihologe, ki so zelo pomembni za športnike," je priznal Fognini.