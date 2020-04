Novak Đoković s Švicarjem spregovoril o zelo boleči temi #video

V zadnjem času lahko na Instagramu spremljamo vse več zanimivih pogovorov med največjimi športniki zvezdniki. V soboto sta glavno vlogo Instagramovih ekranov prevzela Novak Đoković in Stan Wawrnika. Wawrinka, ki je sicer zelo dober prijatelj Rogerja Federerja, je med drugim Novaka vprašal, kako se počuti, ko igra proti Federerju in je večina občinstva proti njemu.

Đoković o tome kako se oseća kada velika većina na tribinama navija za Rodžera i Rafu protiv njega. #Djokovic pic.twitter.com/6odiHuAmpp — Petar Tadic (@Pecasraf) April 18, 2020

Če začuti, da ga ne spoštujejo, potem postane čustven

Prvi igralec sveta si je za ta odgovor vzel nekaj več časa in priznal, da mu včasih ni lahko in da ni ponosen na svoje reakcije na igrišču.

"Dokler čutim, da me spoštujejo, torej, da navijajo za mojega nasprotnika in mene spoštujejo, potem s tem nimam težav. Če začutim, da ni spoštovanja, potem postanem čustven. Vem, da te reakcije, ki jih kažem proti občinstvu, označujejo mojo kariero in na to nisem ponosen. Zavedam se, da takšne reakcije niso potrebne."

Z leti se je naučil sprejemati dejstvo, da je manj priljubljen kot Federer in Nadal. Foto: Gulliver/Getty Images

Menil je, da ni bilo pošteno do njega

V nadaljevanju je povedal, da je težko, da so igralci sami na igrišču in da se ne morejo na nikogar zanesti, vendar pa ob tem postanejo psihološko bolj stabilni. To pa ne prinese ničesar drugega, kot čas in izkušnje, ki jih dobiš skozi leta.

"Prvi dvoboji proti Rogerju in Rafi so bili težki zame. Čutil sem, da ni pošteno do mene in da bi moral imeti več podpore. Veliko več energije porabim, da se soočim s tem, ampak z izkušnjami sem se naučil, da to sprejmem in da več energije porabim za to, kar se dogaja na igrišču in se osredotočim na kakovostne udarce," je razlagal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"Dejstvo je, da je Roger eden najboljših igralcev. Radi ga imajo po celem svetu, in dokler bo igral, ne pričakujem, da bo občinstvo na moji strani." Foto: Gulliver/Getty Images

Dokler bo igral Federer, ne pričakuje, da se bo kaj spremenilo

Kljub tem je Beograjčan o Federerju govoril z izbranimi besedami. Pravzaprav meni, da je Baselčan eden najboljših igralcev vseh časov. "O tem lahko na veliko razpravljamo ... Dejstvo je, da je Roger eden najboljših igralcev. Radi ga imajo po celem svetu, in dokler bo igral, ne pričakujem, da bo občinstvo na moji strani. Vsaj v večini primerov. To je normalno, saj on je Roger."

"Težko je razložiti, zakaj je tako. Ali jaz k temu pripomorem s svojimi dejanji? Ne bi rekel. Mislim, da sta Roger in Rafa vrhunska igralca, karizmatična fanta, jaz pa sem le del njihove ere. Morda sem imel zaradi tega srečo, morda ne. Ne vem," se je spraševal 32-letni teniški igralec.

Marjan Vajda je za Novaka več kot trener. Foto: Guliver/Getty Images

Spominja se, kako je zlomljen ležal na tleh in jokal

Govorila sta tudi o trenerju Marjanu Vajdi, ki Novaka trenira velik del njegove kariere, in prav on je eden najbolj zaslužnih za njegove največje uspehe. Tega Nole ni nikoli skrival in poudaril, da mu je Marjan veliko več, kot samo trener.

"Marjan je zraven od prvega dneva in je za mene velik vzornik v mojem življenju. Težko rečem, da je samo trener. On mi je kot brat, oče in družina. Spominjam se, kako sem se mučil, šel sem k njemu v sobo in jokal. Enkrat sem bil jezen na sebe, a on me je dvignil. Bilo je na OP Francije, ko sem igral proti Jurgenu Melzerju. Zlomljen sem ležal na tleh in jokal. On (Vajda, op. p.) je bil tam zaradi mene, prav tako Miljan, moj fizioterapevt, eden mojih najboljših prijateljev."

Stan Wawrinka je leta 2015 zmagal OP Francije. Foto: Gulliver/Getty Images

Dan pred tem se je Nole v živo pogovarjal z Andyjem Murrayjem, s katerim sta obdelala zloglasne kratke hlače, s katerimi je Wawrinka leta 2015 zmagal OP Francije. Takrat je v finalu premagal prav Đokovića. O tej temi sta zdaj spregovorila tudi s Stanom.

"Ne vem, ne spominjam se Roland Garrosa leta 2015. Igral sem v finalu, ampak se ne spominjam proti komu … A, ti si bil tisti mali smešni možakar s tistimi kratkimi hlačami. Da, zdaj se spominjam," se je pošalil Đoković.

Wawrinka je bil pripravljen na provokacijo. "Pazi prijatelj, poglej to," mu je odgovoril Wawrinka in mu pokazal manjšo repliko omenjenih kratkih hlač, ki so mu v finalu prinesle srečo. Danes jih ima postavljene poleg lovorike Roland Garrosa.