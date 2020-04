Đoković prvak tudi v človečnosti: milijon evrov podaril italijanski bolnišnici

Đoković je znan po svojem človekoljubnem delovanju. Skupaj z velikim tekmecem na igriščih, a prijateljem zunaj njih Špancem Rafaelom Nadalom, je sodeloval v humanitarni akciji v Španiji. Đoković je že pred tem prek družbenih omrežij podpiral Italijo. Za pomoč Bergamu pa je želel, da bi kot donator ostal anonimen, a je direktor bolnišnice te podatke vseeno delil z javnostjo.

"Zame je velik človek, upam, da ga bom lahko kmalu objel"

"Prejeli smo pomembne donacije iz tujine in to me je presenetilo. Kar me je navdušilo, je bil Novak Đoković. Milijon evrov je dal Srbiji, svoji državi, in ko je slišal novice o Bergamu, je pomislil na nas. Zame je velik človek, upam, da ga bom lahko kmalu objel," je dejal direktor bolnišnice v Bergamu Peter Asembergs v pogovoru za oddajo Porta a Porta na italijanski televiziji Rai Uno, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po zaslugi Đokovićeve donacije bodo v tej bolnišnici, ki je samo srce boja proti bolezni, še dodatno opremili in razširili urgentni blok. Po posvetovanju z zdravstvenimi organi so po zaslugi Novakove donacije že začeli nabavljati respiratorje, prenosne rentgenske naprave in drugo opremo za urgentni center. Kot navajajo italijanski mediji, je številka ena v svetovnem tenisu dokazal, da je tudi prvak človečnosti.

