Prelahko za ženo Đokovića, Mirki Federer je nerodno #video

Zadevo sta "zakuhala" onadva

Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta, in njegova žena Kim sta vse ljubitelje tenisa pozvala k novemu izzivu. Ta ni tako lahek, saj mora par z loparjem in teniško žogico narediti sto udarcev (volley). Murray in Kim sta nalogo opravila v drugem poskusu, pri zadnjem udarcu pa je 32-letni Škot žogico skoraj dobil v glavo.

"Med snemanjem se nisva prepirala, čeprav mislim, da je bil zadnji udarec usmerjen proti moji glavi … Nisem edini, ki bi rad videl, da skupaj udarita nekaj žogic," je na svojem profilu na Twitterju zapisal Murray in tako še posebej izzval 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

Prelahko za Jeleno Đoković

Zelo kmalu sta se odzvala Novak Đoković in njegova žena Jelena in se pri novem izzivu prav tako dobro izkazala. "Mislim, da sva kos izzivu, poglejmo, ali nama bo uspelo," je pred začetkom izziva povedal Beograjčan, medtem ko je Jelena poudarila, da ima tudi ona otroški lopar. "To je bil najzabavnejši del dneva," je še povedal Nole, ki se je v svojem zapisu pošalil, da je bil ta izziv za njegovo ženo prelahek.

Mirka Federer se ne počuti dovolj samozavestno. Foto: Guliver/Getty Images

Kaj pa Roger Federer in njegova žena?

Na samo Andy Muray, ampak tudi milijoni oboževalcev po svetu čakajo Rogerja Federerja in njegov ženo Mirko. Izziv zanju ne bi smel biti pretežak, saj je bila Mirka nekdaj profesionalna teniška igralka. A po zadnjih informacijah slabo kaže, da bi se švicarski par lotil izziva.

"Ne počuti se samozavestno," je zapisal 38-letni Baslečan, ki je prepričan, da bi njegova žena z odliko opravila svoje delo, vendar je očitno preveč sramežljiva.

🤷‍♂️ not feeling confident https://t.co/gQW6uVRtRY — Roger Federer (@rogerfederer) April 10, 2020

She totally would but is social media shy https://t.co/BpXgZKJLBX — Roger Federer (@rogerfederer) April 10, 2020

Aljaž Bedene trenira s svojo ženo

Aljaž Bedene, naš najboljši teniški igralec, nam je že v nedavnem pogovoru razkril, da zelo pogreša teniško igrišče. Ljubljančan ga že tako pogreša, da si je na domačem dvorišču naredil igrišče, njegov nasprotnik pa je njegova izbranka Kim. Je to samo predpriprava na izziv Andyja Murrayja? Aljaž in Andy se dobro poznata, saj je naš teniški as nekaj časa igral pod britansko zastavo.

Letošnji Wimbledon so odpovedali. Kdaj bomo lahko spet videli najboljše igralce na delu? Foto: Reuters

Še nekaj časa ne bomo gledali vrhunskega tenisa

Teniška sezona je prekinjena do 13. julija, vse bolj glasne so govorice, da bi bila lahko odpovedana celotna sezona, saj je vprašanje, kdaj se bodo lahko odprle vse meje. Pred dnevi so že odpovedali Wimbledon, medtem ko OP ZDA in OP Francije, ta je bil preložen na september, še visita v zraku.