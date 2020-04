Nekateri igralci so na robu preživetja

Tenis velja za enega najbolj prestižnih športov, kjer se vrtijo ogromne vsote denarja. A v preteklosti smo lahko že večkrat slišali in brali, da to velja le za peščico igralcev. Predvsem v času koronavirusa se veliko igralcev, ki so nižje uvrščeni, sooča z marsikatero težavo.

Novak Đoković je samo v letošnji sezoni zaslužil nekaj več kot štiri milijone dolarjev. Foto: Reuters

Rusinja letos zaslužila le 63 evrov

Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, je s turnirskimi nagradami zaslužil več kot 130 milijonov evrov, Roger Federer je zaslužil skoraj 120 milijonov evrov, medtem ko je Rafael Nadal v svoji karieri na račun pospravil 111 milijonov evrov. Med ženskami prednjači Serena Williams. Američanka je zaslužila 83 milijonov evrov. Treba je poudariti, da gre za bruto zneske in da imajo najboljši igralci tudi zelo donosne sponzorske pogodbe.

Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer. Vsi trije so se s svojo dobrodelnostjo izkazali v teh težkih časih. Foto: Gulliver/Getty Images Omenjena trojica se je v času koronavirusa izkazala zelo širokosrčne. Novak Đoković in Roger Federer sta podarila milijon evrov za pomoč in nabavo opreme. Rafael Nadal pa je sprožil dobrodelno akcijo, kjer skuša s španskimi športniki zbrati 11 milijonov evrov. Na njegov odziv se je pozneje odzval tudi Novak Đokovič in s tem pomagal tudi Španiji.

Kot smo v uvodu že omenili, je takšnih igralcev le peščica, večina pa se ta trenutek bori za preživetje v teniškem svetu. Stvar je bistveno otežil še koronavirus, ki je v zadnjih tednih ohromil cel svet. Posledično so zaradi tega odpovedani vsi teniški turnirji, kar pomeni, da nižje uvrščeni igralci praktično nimajo nobene možnosti zaslužka oziroma pridobitve kakršnekoli druge oblike dohodka.

Ksenia Kolesnikova, sedemindvajsetletna ruska teniška igralka, trenutno uvrščena na 1.283 mesto, je na primer v letošnji sezoni zaslužila 63 evrov, so zapisali na foxsports.

Sofia Shapatava glede morebitne pomoči Mednarodne teniške zveze nima najboljšega občutka. Foto: Gulliver/Getty Images

"Igralci, ki so uvrščeni pod 250. mestom, čez dva ali tri tedne ne bodo mogli kupiti hrane," je izjavila teniška igralka Sofia Shapatava. Trenutno 371. igralka sveta je sprožila peticijo, ki poziva Mednarodno teniško zvezo (ITF), naj v tem času pomaga igralcem, ki igrajo turnirje na nižji ravni.

Gruzijka nima najboljšega občutka, da bi ji pri Mednarodni teniški zvezi želeli pomagati. "Odgovorili so mi, da imajo trenutno veliko dela in da ko bo mogoče, bodo obravnavali tudi ta primer. S tem sporočilom niso nič odgovorili."

Naomi Broady, britanska teniška igralka, je celo razmišljala, da bi šla v tem času delat v trgovino. Foto: Gulliver/Getty Images

Premagala Ano Ivanović, zdaj pa je razmišljala, da bi delala v trgovini

Oglasila se je tudi britanska teniška igralka Naomi Broady (499. mesto na lestvici WTA), ki je celo razmišljala, da bi v tem času opravljala kakšna druga dela. Broadyjeva, ki ima v svoji karieri celo "skalp" nekdanje prve igralke sveta Ane Ivanović, je razmišljala o delu v trgovini.

"Gledala sem, kako delajo v trgovinah, še posebej na začetku, ko so potrebovali delavce. Poznam veliko igralcev, ki v resnici ne zaslužijo veliko denarja, nimajo nobenih prihrankov in se borijo, da bi dobili kakšno finančno pomoč."

Wimbledon so morali letos odpovedati prvič po drugi svetovni vojni. Foto: Gulliver/Getty Images

Britanska teniška zveza je priskočila na pomoč

Naomi Broady, nekdanja 76. teniška igralka sveta, po zadnjih informacijah teh težav nima več. Britanska teniška zveza je namreč sporočila, da bo v času koronavirusa prispevala 22 milijonov evrov za pomoč teniškim igralcem in trenerjem.

Za to potezo so se odločili, ker želijo, da njihovi igralci pridejo iz trenutnega položaja čim močnejši in zdravi. Do te pomoči so upravičeni britanske teniške igralke in igralci, ki so med posamezniki uvrščeni med 101. do 250. mesta, med dvojicami pa od 101. do 250. mesta.

Prav tako so sporočili, da bodo povečali denarne sklade britanskim turnirjem, ko se bo teniška sezona znova odprla. Prav tako pa so se vodilni možje na zvezi odločili, da bodo imeli v tem času 20 odstotkov nižjo plačo.